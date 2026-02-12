Dólar Hoy México: cotiza sin cambios relevantes en niveles no vistos desde mediados de 2024

La caída en los rendimientos de EE.UU. ha impulsado el carry trade y ha debilitado al dólar en México durante los días anteriores.

El peso mexicano cotiza plano en torno a 17,178 unidades por dólar a las 12:45 (GMT-3). La divisa probó su nivel más firme desde mediados de 2024, impulsada por un amplio diferencial de tasas de interés y la disminución de los rendimientos estadounidenses, que redujeron la prima de riesgo de México y aceleraron las entradas de carry trade.

Dólar cede terreno tras datos de subsidios por desempleo

El dólar estadounidense perdió terreno luego de conocerse las cifras semanales de subsidios por desempleo.

La sorpresa alcista en las nóminas no agrícolas del miércoles y la baja en la tasa de desempleo se interpretan como una señal clara de resiliencia económica. Este sólido informe laboral refuerza la postura cautelosa de la Reserva Federal, que pausó los recortes en enero tras tres ajustes consecutivos. El mensaje del mercado es que podrían venir menos recortes de tasas en el futuro.

Foco en el IPC de EE.UU.

El principal catalizador está puesto en el IPC de enero en Estados Unidos, programado para mañana viernes. Se espera que el índice general avance un 0,3% mensual, en línea con su serie subyacente.

Este dato será determinante para el rumbo del tipo de cambio, ya que una inflación superior a lo esperado podría fortalecer al dólar globalmente, mientras que una cifra más moderada abriría espacio para mayores apuestas de flexibilización monetaria por parte de la Fed.

Trump considera retirarse del T-MEC

Un factor adicional de riesgo proviene del frente político y comercial. El presidente Donald Trump estaría considerando en privado la posibilidad de retirarse del T-MEC, según personas familiarizadas con las conversaciones, lo que introduce incertidumbre en una revisión crucial entre Estados Unidos, México y Canadá.

El T-MEC debe someterse a una revisión obligatoria antes de una posible extensión el 1 de julio. Trump ha exigido concesiones comerciales adicionales a Ottawa y Ciudad de México, además de presionar por temas no comerciales como migración, narcotráfico y defensa.

Una eventual salida de Estados Unidos del T-MEC detonaría un choque macroeconómico estructural que depreciaría al peso mexicano. La imposición de aranceles afectaría directamente la balanza comercial de México, provocando una contracción del PIB y una fuga masiva de capitales ante el aumento de la prima de riesgo país, obligando al mercado a descontar un escenario de recesión profunda y mayor inflación importada.

Análisis Técnico USDMXN

Desde una perspectiva técnica en gráfico de 1 hora, el par USDMXN mantiene una estructura bajista de corto plazo al cotizar por debajo de la EMA de 50 períodos y la EMA de 200 períodos, que actúan como resistencias dinámicas.

Actualmente, el precio está poniendo a prueba el soporte crítico en 17,1345, nivel que define el piso del rango de consolidación reciente. La debilidad técnica se ve reforzada por un MACD en terreno negativo, lo que sugiere que el impulso vendedor sigue vigente.

Para evitar una caída hacia nuevos mínimos, el par necesita respetar este soporte y recuperar la zona de 17,18. De lo contrario, una ruptura clara de los 17,1345 podría abrir la puerta a una aceleración bajista en el corto plazo.

Fuente: xStation5.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí