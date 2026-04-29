Banco de Canadá mantiene tasas sin cambios. USDCAD extiende ganancias

- El Banco de Canadá mantiene una postura flexible, con tasas estables pero abierto tanto a subidas como a recortes según evolución de la inflación.
- La inflación repunta impulsada por la energía, pero se espera convergencia al objetivo del 2% hacia 2027.
- El crecimiento económico sigue moderado, condicionado por tensiones comerciales y apoyado por el rol de Canadá como exportador de petróleo.
- El Banco de Canadá mantiene una postura flexible, con tasas estables pero abierto tanto a subidas como a recortes según evolución de la inflación.
- La inflación repunta impulsada por la energía, pero se espera convergencia al objetivo del 2% hacia 2027.
- El crecimiento económico sigue moderado, condicionado por tensiones comerciales y apoyado por el rol de Canadá como exportador de petróleo.
Decisión de tasas del Banco de Canadá (BoC):
- Actual: 2.25%
- Previsión: 2.25%
- Anterior: 2.25%
El Banco de Canadá (BoC) mantuvo su tasa de interés de política monetaria en 2.25%, un nivel que se ha mantenido desde octubre. El Consejo de Gobierno decidió “pasar por alto” el impacto inflacionario inmediato de la guerra en el Medio Oriente. Sin embargo, la política sigue siendo “ágil”, con posibilidad de subidas de tasas si los shocks en los precios de la energía conducen a una inflación persistente y generalizada.
Proyecciones económicas:
- Perspectiva de inflación: La inflación del IPC de marzo aumentó a 2.4% desde 1.8% en febrero, impulsada por el fuerte aumento en los precios de la gasolina. Se prevé que la inflación alcance un pico de 3% en abril antes de volver al objetivo del 2% a comienzos de 2027.
- Proyecciones de crecimiento económico: Se proyecta que el crecimiento del PIB alcance 1.2% en 2026, aumentando a 1.7% hacia 2028 a medida que el comercio y la inversión se recuperan gradualmente. Mientras el consumo y el gasto gubernamental respaldan la economía, los aranceles de EE.UU. y la incertidumbre comercial, específicamente la revisión del CUSMA, pesan sobre las exportaciones. El estatus de Canadá como exportador neto de petróleo proporciona cierta resiliencia relativa.
- Mercado laboral y riesgos: El mercado laboral se mantiene débil, con una tasa de desempleo entre 6.5% y 7%. Los riesgos clave incluyen nuevas restricciones comerciales por parte de EE.UU., que podrían desencadenar recortes de tasas, o presiones persistentes en los precios de la energía que podrían requerir aumentos consecutivos de tasas. La productividad está viendo un impulso inicial gracias a la adopción de tecnologías de inteligencia artificial por parte de las empresas.
Fuente: xStation5
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