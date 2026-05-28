¿Barclays está tranquilizando a los inversores sobre las acciones de Ferrari?

Las acciones de Ferrari (RACE.IT) se recuperan hoy, subiendo alrededor de 4%, después de haber caído más de 8% el miércoles tras el lanzamiento del primer modelo completamente eléctrico en la historia de la marca: el Luce.

El analista de Barclays, Henning Cosman, calificó la caída bursátil como excesiva. El banco mantiene su recomendación de “Overweight” y un precio objetivo de EUR 355. Según Barclays, el Luce representará aproximadamente 3,5% del volumen de ventas y forma parte de los 20 modelos que Ferrari planea lanzar entre 2026 y 2030.

Cabe destacar que el modelo, diseñado en colaboración con LoveFrom, la compañía fundada por el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive, ha recibido amplias críticas por parte de la prensa debido a que se aleja de la estética clásica de la marca.

El Ferrari Luce es un vehículo eléctrico de cuatro puertas y cinco plazas con más de 1.000 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, con un precio inicial de 550.000 euros. Las primeras entregas están programadas para el cuarto trimestre de 2026.

El CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, rechazó las críticas relacionadas con el diseño.



Fuente: xStation5