Barkin de la Fed comenta sobre la economía estadounidense, los aranceles y los riesgos de la subida de tasas de la Fed💵

Thomas Barkin, de la Reserva Federal de Estados Unidos, coment贸 hoy sobre la econom铆a estadounidense, los aranceles y las pol铆ticas de Trump. Este es el desglose: Nunca descartar铆a ninguna medida de pol铆tica, pero las subidas requerir铆an un sobrecalentamiento de la econom铆a. No hay evidencia de sobrecalentamiento en este momento.

Sigo inclin谩ndome por los recortes este a帽o. No veo se帽ales de sobrecalentamiento de la econom铆a estadounidense.

Espero que las cifras de inflaci贸n de 12 meses bajen de forma agradable. Los datos de referencia han sido favorables.

Veo un fuerte gasto de los consumidores y una menor inversi贸n en 2025.

Muchas pol铆ticas de Trump est谩n aumentando la incertidumbre en la econom铆a. Es dif铆cil saber el impacto de los aranceles.

El Servicio Postal de Estados Unidos seguir谩 aceptando paquetes de China y Hong Kong el 5 de febrero. USPS tambi茅n coment贸 que '(,..) Estamos trabajando con las aduanas de Estados Unidos en la recaudaci贸n de aranceles de China'.

