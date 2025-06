El VIX cae un 6 % ante el optimismo en los mercados bursátiles y la caída de los precios del petróleo. 📉

Los futuros sobre el índice de volatilidad VIX del CBOE caen más de un 6 % hoy, mientras el S&P 500 sube más del 1 % y el Nasdaq 100 avanza un 1,2 %, lo que refleja un fuerte apetito por el riesgo, impulsado por las expectativas de desescalada en Oriente Medio y la ausencia de un impacto relevante en la oferta y demanda global de petróleo. Los países del Golfo podrían aumentar la producción si llegara a materializarse un escenario extremo. Wall Street percibe un riesgo muy limitado en torno al cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, mientras que una mayor presencia estadounidense en la región podría contribuir a estabilizar rutas clave de transporte marítimo, fundamentales para los mercados globales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El VIX cae por debajo del retroceso de Fibonacci del 23,6 % de la última onda bajista, borrando casi por completo las subidas registradas entre el 12.06 y el 13.06. La zona de resistencia clave se sitúa ahora en los 20,7 puntos, con una segunda zona significativa en los 22 puntos. Ambas están respaldadas por retrocesos de Fibonacci y acción previa del precio. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "