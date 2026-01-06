Barkin y Miran siguen estando en lados opuestos respecto al rumbo de la política de la Fed🎙️

El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, adoptó un tono prudente pero restrictivo, señalando que los recortes de impuestos, la desregulación y las esperadas reducciones de tasas deberían aportar estímulo a la economía este año. Al mismo tiempo, subrayó que las futuras decisiones de política deberán evaluarse con cautela ante los riesgos en ambos lados del mandato de la Fed. Barkin destacó que la inflación ha disminuido, pero sigue por encima del objetivo, y que el mercado laboral no debería debilitarse mucho más en los próximos meses. De forma relevante, describió la postura actual de la política monetaria como “dentro del rango neutral”, un cambio frente a la caracterización del año pasado de una política “moderadamente restrictiva”, y sugirió que una economía y un consumo más fuertes este año podrían justificar mantener las tasas sin cambios por más tiempo.
En contraste, el miembro de la Junta de la Fed Miran —conocido por su postura consistentemente dovish— advirtió que mantener una política excesivamente restrictiva podría “asfixiar el crecimiento en sus primeras etapas”. Miran argumentó que la inflación subyacente ya está cerca del objetivo, que la política fiscal apoyará la actividad y que las distorsiones en los componentes de vivienda están sesgando temporalmente los datos. Señaló que la Fed debería recortar las tasas en más de 100 puntos base este año y espera que los próximos datos sigan respaldando una relajación monetaria.
En el mercado de divisas, el EUR/USD ha rebotado levemente tras un retroceso impulsado por la debilidad del IPC alemán y por lecturas más flojas de PMI en Europa. Actualmente, los mercados descuentan el primer recorte de tasas no antes de las reuniones del FOMC de abril o junio.
EUR/USD Gráfico M15
Fuente: xStation5
______
