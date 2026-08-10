El S&P 500 sube 13% en el año, ¿queda espacio para más máximos?

Un índice en máximos históricos suele significar que sus componentes principales están subiendo. Este año la relación se rompió, porque el S&P 500 acumula 13% y ya encadenó 26 récords, mientras el índice de semiconductores de Filadelfia retrocede cerca de 24% desde finales de junio.

Esa divergencia define la pregunta que enfrenta el inversionista, porque un mercado que alcanza nuevos techos sin el liderazgo que lo llevó hasta allí puede estar ampliando su base o agotando su último motor disponible.

Una rotación que sostiene el índice sin su motor original

El movimiento de las últimas semanas no es una liquidación indiscriminada sino un traspaso ordenado de capital. Mientras los chips caían con fuerza, el sector de salud avanzó cerca de 9% y el financiero alrededor de 5% en el mismo periodo, y la versión de igual ponderación del S&P 500 marcó un récord propio, señal de que la amplitud del mercado mejoró justo cuando el liderazgo tecnológico se deterioraba.

Lo que parece una venta masiva de tecnología podría ser en realidad una revaluación de la economía de la inteligencia artificial, ya que los inversionistas siguen creyendo en su impacto transformador pero dejaron de premiar el gasto por sí solo. En un entorno de tasas reales más altas, el mercado pasó de valorar potencial a exigir pruebas de rentabilidad.

El componente de tasas explica buena parte del calendario, dado que el momentum dentro del complejo de inteligencia artificial alcanzó su máximo poco después del debut de tono restrictivo de Kevin Warsh en junio, y los rendimientos reales a diez años se movieron 27 puntos base en seis semanas. La relación es directa, porque cuando la tasa de descuento sube, las utilidades futuras valen menos hoy, y los activos de duración larga son los primeros en sufrirlo. No resulta casual que los beneficiarios más especulativos y apalancados del tema, incluidos operadores de centros de datos y compañías de nube emergente, hayan registrado las caídas más pronunciadas.

Análisis técnico del S&P 500 en W1 y D1

En gráfico semanal, el S&P 500 cotiza en 7.776,8 muy por encima de sus medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas en 7.030,6 y 5.560,8, dentro de una tendencia alcista que no ha sido cuestionada en términos estructurales. El RSI se aproxima a la zona de sobrecompra sin ingresar en ella, mientras el MACD se mantiene sobre su línea de señal.

Fuente: xStation5.

En gráfico diario, el índice se apoya sobre sus medias de 50 y 200 periodos en 7.529,3 y 7.089,3, con la resistencia inmediata en 7.926, máximo reciente que marcaría la continuidad del avance si es superado. Hacia abajo, el primer soporte relevante aparece en la franja de 7.638,6 y su pérdida abriría paso hacia la zona de 7.359,7, donde el precio consolidó durante junio.

Un RSI diario en 64 y un MACD claramente por encima de su señal describen un impulso alcista vigente, aunque la distancia acumulada frente a las medias móviles sugiere que una consolidación resultaría más saludable que una extensión inmediata.

Fuente: xStation5.

El posicionamiento sugiere que la reducción de riesgo ya ocurrió

Aquí aparece el argumento más sólido a favor de nuevos máximos, y no proviene de las valuaciones sino de la exposición. Según los datos de la mesa de prime brokerage de Goldman Sachs, el apalancamiento bruto de los fondos long/short estadounidenses cayó 3,9 puntos hasta 204,2%, un nivel que corresponde al percentil 6 del último año, tras retroceder 14,3 puntos en lo que va de 2026 luego de haber subido 21,9 puntos durante 2025.

Fuente: Primebook de J.P. Morgan, Zerohedge.

El apalancamiento neto, en cambio, subió 0,8 puntos hasta 53,6% y se ubica en el percentil 60, mientras la relación entre posiciones largas y cortas avanzó 1,9% hasta 1,712, el percentil 97 del último año. Dicho de otro modo, los fondos recortaron drásticamente el tamaño total de su libro pero conservaron e incluso incrementaron su sesgo direccional alcista, una configuración que deja capacidad disponible para volver a construir exposición si el escenario macroeconómico coopera.

La semana pasada, sin embargo, mostró que esa reconstrucción no es automática. Tras el mayor apretón de posiciones cortas desde noviembre de 2020, los fondos retomaron las ventas en descubierto y el flujo neto sobre acciones resultó modestamente vendedor, impulsado por operaciones cortas en productos macro que superaron a las compras en una proporción de 2,2 a 1.

En el detalle sectorial, financieras, comunicaciones, salud y materiales concentraron las mayores compras netas, mientras tecnología, industriales, consumo discrecional y energía lideraron las ventas. Las financieras acumulan cuatro semanas consecutivas de compras netas con una relación de 3,8 a 1 entre compras largas y ventas cortas, lo que confirma que la rotación tiene destino y no es simple huida.

La semana macro define si el argumento se sostiene

Todo el andamiaje descansa sobre una premisa: que la Fed no suba tasas en septiembre. Tras el reporte de empleo del viernes, que mostró una destrucción neta de puestos, la probabilidad implícita de ese movimiento se derrumbó desde niveles cercanos a la certeza hasta un rango de entre 40% y 46% según la fuente, y ese cambio fue el detonante directo del último récord.

El examen llega el miércoles con el índice de precios al consumidor. El consenso anticipa un avance de 0,2% mensual y 2,5% anual para el componente subyacente, cifras que de confirmarse encadenarían dos meses consecutivos de desaceleración y aliviarían la tensión dentro del comité, donde tres funcionarios disintieron el 29 de julio a favor de subir tasas. El calendario continúa con precios al productor el jueves y ventas minoristas el viernes.

Existe un factor menos comentado que podría pesar sobre el extremo largo de la curva. El Tesoro colocará esta semana 58.000 millones de dólares en notas a tres años, 42.000 millones a diez años y 25.000 millones en bonos a treinta años, con el rendimiento del bono a diez años en 4,66%. Una demanda débil en esas subastas presionaría los rendimientos al alza justo cuando el argumento alcista depende de que las tasas reales dejen de subir.

Del lado de los fundamentos, las señales siguen siendo constructivas. JPMorgan elevó por segunda vez en dos meses su proyección para el S&P 500, citando resultados corporativos sólidos y el retorno del gasto masivo en inteligencia artificial, mientras TSMC reportó un alza de 45% en sus ventas mensuales, una confirmación de que la demanda de hardware para IA no se está deteriorando. La temporada de resultados, en cambio, entra en pausa, ya que apenas 2% de las compañías del índice reportan esta semana, entre ellas Cisco Systems y Applied Materials.