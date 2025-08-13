Bessent pide una reducción significativa de las tasas de interés. El EUR/USD supera el 1,17

Scott Bessent, estrecho colaborador de Donald Trump, posible secretario del Tesoro y candidato a presidir la Reserva Federal, ha afirmado que las tasas de interés en EE. UU. deberían reducirse aproximadamente entre 150 y 175 puntos básicos. Esta postura refleja estrechamente la visión del expresidente estadounidense.

Las declaraciones de Bessent se alinean con el debate de mercado en torno a que la política restrictiva de la Reserva Federal, mantenida durante varios meses, empieza a afectar seriamente al crecimiento económico y al mercado laboral. Por otro lado, a pesar de las elevadas tasas de interés, la economía estadounidense sigue mostrando solidez: los índices bursátiles están en máximos históricos y la inflación continúa en niveles elevados.

Según Bessent, el nivel actual de las tasas de interés es excesivamente restrictivo. Considera que está limitando el crecimiento y que datos macroeconómicos más precisos justificarían recortes aún mayores.

Cabe señalar, no obstante, que las posibilidades de Bessent de convertirse en presidente de la Fed son reducidas, pese a su estrecha relación con Trump. El propio presidente ha indicado que probablemente Bessent permanezca en su cargo actual. Ayer se informó que Phillip Jefferson y Larry Lindsey se han añadido a la lista de posibles candidatos.

El dólar estadounidense sigue debilitándose, con el par EUR/USD en su nivel más alto desde el 27 de julio, cotizando por encima de 1,1700. Si la Fed finalmente decide recortar las tasas en septiembre y continúa haciéndolo en las reuniones posteriores, esto podría ejercer una presión adicional sobre el dólar. Sin embargo, persiste un factor clave: la reunión Trump-Putin. Aunque el “factor Trump” ha sido mayormente descontado por el mercado desde principios de año, un resultado positivo de dicha reunión podría impulsar un repunte sostenido, superar máximos recientes y poner a prueba el nivel de 1,20.