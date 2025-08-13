Bessent pide una reducción significativa de las tasas de interés. El EUR/USD supera el 1,17

Scott Bessent, estrecho colaborador de Donald Trump, posible secretario del Tesoro y candidato a presidir la Reserva Federal, ha afirmado que las tasas de interés en EE. UU. deberían reducirse aproximadamente entre 150 y 175 puntos básicos. Esta postura refleja estrechamente la visión del expresidente estadounidense.
Las declaraciones de Bessent se alinean con el debate de mercado en torno a que la política restrictiva de la Reserva Federal, mantenida durante varios meses, empieza a afectar seriamente al crecimiento económico y al mercado laboral. Por otro lado, a pesar de las elevadas tasas de interés, la economía estadounidense sigue mostrando solidez: los índices bursátiles están en máximos históricos y la inflación continúa en niveles elevados.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Según Bessent, el nivel actual de las tasas de interés es excesivamente restrictivo. Considera que está limitando el crecimiento y que datos macroeconómicos más precisos justificarían recortes aún mayores.
Cabe señalar, no obstante, que las posibilidades de Bessent de convertirse en presidente de la Fed son reducidas, pese a su estrecha relación con Trump. El propio presidente ha indicado que probablemente Bessent permanezca en su cargo actual. Ayer se informó que Phillip Jefferson y Larry Lindsey se han añadido a la lista de posibles candidatos.
El dólar estadounidense sigue debilitándose, con el par EUR/USD en su nivel más alto desde el 27 de julio, cotizando por encima de 1,1700. Si la Fed finalmente decide recortar las tasas en septiembre y continúa haciéndolo en las reuniones posteriores, esto podría ejercer una presión adicional sobre el dólar. Sin embargo, persiste un factor clave: la reunión Trump-Putin. Aunque el “factor Trump” ha sido mayormente descontado por el mercado desde principios de año, un resultado positivo de dicha reunión podría impulsar un repunte sostenido, superar máximos recientes y poner a prueba el nivel de 1,20.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "