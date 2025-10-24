ÚLTIMA HORA: El índice final de confianza del consumidor de EE.UU. UoM cae 🗽 ¡Aumentan las expectativas de inflación!

- Los datos de la Universidad de Michigan fueron ligeramente más débiles de lo esperado
- Las expectativas de inflación en EE.UU. aumentan, mientras que la confianza del consumidor se debilita levemente
Índice final de confianza del consumidor (Universidad de Michigan - octubre):
-
Lectura general: 53.6 (Pronóstico: 54.5, Anterior: 55.0)
-
Expectativas: 50.3 vs 50.9 esperados, 51.2 anterior
-
Condiciones económicas actuales: 58.6 vs 60.8 esperados, 61.0 anterior
Expectativas de inflación a 5 años: 3.9% vs 3.7% esperados, 3.7% anteriores
Expectativas de inflación a 1 año: 4.6% (sin cambios respecto al pronóstico y al dato anterior)
_____________
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "