Beyond Meat tras la fuerte caída📉 ¿Todavía es posible un short squeeze?

- El interés en corto sobre las acciones de Beyond Meat (BYND.US) aumentó al 109% del free float, según datos de Ortex, frente al 82% registrado ayer.
Las acciones de Beyond Meat caen hoy a USD 3, frente a los USD 7 de ayer, marcando un desplome de más del 50% en 24 horas. Sin embargo, el aumento extremo del interés en corto podría mantener viva la posibilidad de un short squeeze.
Según Ortex, los inversores bajistas han prestado y vendido más acciones de las que realmente están disponibles en circulación. Esta es una situación muy poco habitual y refleja un pesimismo extremo respecto al negocio de la empresa. Pero también implica un riesgo elevado para los vendedores en corto, ya que cualquier repunte en el precio podría obligarlos a cerrar posiciones, alimentando así una nueva subida.
Un escenario de short squeeze aún es posible si vuelve el optimismo minorista y se incrementa el volumen de compras. No obstante, la situación financiera de Beyond Meat sigue siendo frágil, y sin una mejora clara en los fundamentos, el entusiasmo de los inversores minoristas podría no ser suficiente para revertir la tendencia de forma sostenida.
