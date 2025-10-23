Leer más
12:12 · 23 de octubre de 2025

Beyond Meat tras la fuerte caída📉 ¿Todavía es posible un short squeeze?

Conclusiones clave
Beyond Meat
Acciones
BYND.US, Beyond Meat Inc
-
-
Conclusiones clave
  • El interés en corto sobre las acciones de Beyond Meat (BYND.US) aumentó al 109% del free float, según datos de Ortex, frente al 82% registrado ayer.

Las acciones de Beyond Meat caen hoy a USD 3, frente a los USD 7 de ayer, marcando un desplome de más del 50% en 24 horas. Sin embargo, el aumento extremo del interés en corto podría mantener viva la posibilidad de un short squeeze.

Según Ortex, los inversores bajistas han prestado y vendido más acciones de las que realmente están disponibles en circulación. Esta es una situación muy poco habitual y refleja un pesimismo extremo respecto al negocio de la empresa. Pero también implica un riesgo elevado para los vendedores en corto, ya que cualquier repunte en el precio podría obligarlos a cerrar posiciones, alimentando así una nueva subida.

Un escenario de short squeeze aún es posible si vuelve el optimismo minorista y se incrementa el volumen de compras. No obstante, la situación financiera de Beyond Meat sigue siendo frágil, y sin una mejora clara en los fundamentos, el entusiasmo de los inversores minoristas podría no ser suficiente para revertir la tendencia de forma sostenida.

Fuente: xStation5

____________

👉 Aprovechá la volatilidad: abrí tu cuenta hoy mismo y operá acciones como Beyond Meat.

24 de octubre de 2025, 15:57

Resumen Diario: baja el IPC, suben los mercados
24 de octubre de 2025, 15:44

Modo “Mad Max”: ¿Está Tesla en problemas?
24 de octubre de 2025, 15:41

Procter & Gamble: después de los resultados
24 de octubre de 2025, 15:36

La reestructuración de Intel está mostrando resultados.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo