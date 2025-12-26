¿Por qué sube el precio de la plata en 2025?

El dólar debilitado y las expectativas de recortes de tasas en EE.UU. en 2026 reducen el costo de oportunidad y refuerzan el atractivo del metal.

La plata sigue subiendo tras romper máximos históricos, sostenida por una combinación de factores macro , demanda defensiva y escasez en el mercado físico .

Tras romper máximos históricos y sostenerse en la zona de US$72–75, la plata sigue subiendo porque hoy confluyen tres fuerzas que se refuerzan entre sí: macro, refugio y, sobre todo, tensión en el mercado físico.

El viento de cola macroeconómico

En lo macro, el dólar global llega debilitado y el mercado sigue descontando un ciclo de recortes de tasas en Estados Unidos durante 2026, una combinación que suele favorecer a los metales preciosos. Por un lado, reduce el costo de oportunidad de mantener activos que no pagan interés; por otro, abarata la compra del metal para quienes operan en monedas distintas al dólar.

A este contexto se suma un cierre de año con liquidez más delgada, típico del período festivo, donde cualquier desequilibrio de flujos se traduce en movimientos más bruscos de precio. En ese entorno, los quiebres técnicos tienden a validarse con mayor rapidez y las correcciones suelen ser más cortas y desordenadas.

La plata como refugio amplificado

El segundo motor es el aumento de la demanda defensiva. El repunte de tensiones geopolíticas, con foco en Venezuela y otras fricciones recientes, vuelve a colocar a los metales en el centro como instrumentos de cobertura. No se trata únicamente del temor a un evento extremo, sino de una preferencia creciente por activos reales frente a la incertidumbre en divisas y bonos.

En este contexto, la plata suele reaccionar con más amplitud que el oro. La razón es estructural: su mercado es más pequeño, por lo que la entrada marginal de capital tiene un impacto proporcionalmente mayor en el precio. Cuando el flujo defensivo se activa, la plata tiende a moverse en tramos más rápidos y volátiles.

Microestructura y escasez física

El factor más determinante, sin embargo, está en la microestructura del mercado. Las señales apuntan a una escasez operativa de metal disponible, especialmente en los centros de custodia y entrega. Cuando los precios relativos entre spot y plazos se distorsionan y el costo implícito de conseguir plata física se vuelve inusualmente alto, el mensaje es claro: hay urgencia por disponibilidad inmediata.

Este tipo de tensión aparece cuando una mayor proporción de participantes deja de conformarse con exposición financiera y pasa a exigir entrega o respaldo físico, presionando los inventarios y obligando a reordenar flujos entre las principales plazas (Londres, Nueva York y Shanghái). En la plata, estos episodios pueden escalar con rapidez, porque el apalancamiento en instrumentos de papel es grande en relación con la cantidad de metal efectivamente “movible” en el corto plazo.

El rol industrial como piso estructural

A este cuadro se suma el componente industrial, que actúa como piso y, en fases de rally, como acelerador. La plata no es solo un activo de refugio: está profundamente integrada en cadenas productivas clave como electrónica, paneles solares, vehículos eléctricos y equipamiento de precisión.

Cuando el mercado percibe que la oferta no alcanza a seguir el ritmo de la demanda durante varios años, el precio comienza a adelantar esa escasez futura. En paralelo, el momentum hace lo suyo: con nuevos máximos, se activan compras por tendencia, coberturas de posiciones cortas y entradas tácticas a través de derivados y vehículos de inversión, amplificando aún más el movimiento.

Análisis técnico de la plata (D1)

Desde el punto de vista técnico en gráfico diario (D1), la tendencia sigue siendo claramente alcista, aunque muy extendida. Con el precio consolidando en torno a la zona de 73,9–75, el mercado mantiene un sesgo a buscar 80,5 como siguiente referencia, siempre que ese rango actual actúe como soporte dinámico.

El principal riesgo está en el RSI en zona de sobrecompra. Este factor no invalida la tendencia, pero eleva la probabilidad de pausas o retrocesos rápidos antes de un nuevo impulso, especialmente en un entorno de liquidez reducida de fin de año. En ese sentido, las correcciones pueden ser violentas, pero mientras no rompan la estructura, tienden a interpretarse como ajustes dentro de un rally mayor, más que como un cambio de escenario.



