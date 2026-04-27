Bitcoin bajo presión: ¿volverá a caer?

El sentimiento del mercado de criptomonedas se enfrió al inicio de la semana, con el retroceso extendiéndose desde niveles clave tanto en indicadores on-chain como en el análisis técnico. La zona alrededor de los $80.000 volvió a demostrar ser una barrera psicológica que el mercado no ha logrado superar en esta fase del rebote.

Es importante destacar que en los últimos días hemos observado una aceleración en la distribución de Bitcoin desde grandes direcciones, incluidas las ballenas. Esto por sí solo no señala necesariamente un retorno a una tendencia bajista, pero sí genera dudas relevantes sobre la sostenibilidad del rebote actual. Bitcoin acumula un alza cercana al 30% desde el mínimo de febrero, lo que favorece la toma de ganancias.

Bitcoin (intervalo H1)

Bitcoin retrocedió desde aproximadamente $79.000 a $76.000, mientras que el RSI cayó por debajo de 30, lo que sugiere condiciones de sobreventa. También vale la pena destacar el MACD, que se ha enfriado.



Fuente: xStation5

Bitcoin ya ha atravesado tres impulsos bajistas significativos, y aunque cada fase de rebote ha sido ligeramente distinta, no se pueden descartar similitudes con las dos fases anteriores. Esto podría potencialmente empujar el precio hacia la zona de los $50.000.



Fuente: xStation5

Al observar las caídas históricas de Bitcoin durante mercados bajistas, un retroceso hacia el nivel on-chain de “Realized Price” alrededor de los $54.000 parece plausible en un escenario bajista. Si tomamos los tres mercados bajistas anteriores como referencia, el precio de Bitcoin podría caer hasta aproximadamente $44.000 (delta price) — en cada uno de esos ciclos, el precio terminó retrocediendo hasta ese nivel. Por supuesto, esto no garantiza que un escenario similar se repita en el futuro.



Fuente: BGeometrics