Bitcoin cae 3% arrastrado por acciones tecnológicas pese a entradas en ETFs

El mercado de derivados muestra dominio de posiciones cortas, mientras aumentan las billeteras con más de 100 BTC y el suministro antiguo.

Pese a la debilidad del precio, los ETFs spot registran tres días consecutivos de entradas netas, lideradas por BlackRock.

Bitcoin retrocede 3,12% el viernes y acumula una caída cercana al 24% en 2026, presionado por la liquidación de tecnológicas.

El precio de Bitcoin cayó 3,12% en la mañana del viernes, antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, luego de que las principales criptomonedas recortaran las ganancias obtenidas a comienzos de semana. En lo que va de 2026, la criptomoneda acumula una caída cercana al 24%, reflejando un entorno de menor apetito por el riesgo.

Liquidación tecnológica arrastra a las criptomonedas

El probable detonante de la caída fue una liquidación en acciones tecnológicas. El Nasdaq Composite (US100) retrocedió el jueves después de que las ganancias posteriores al informe de Nvidia se transformaran rápidamente en pérdidas.

Las crecientes dudas sobre la sostenibilidad de la inversión en inteligencia artificial han afectado a otros activos de riesgo, incluyendo el mercado cripto. En este contexto, la correlación entre Bitcoin y las acciones tecnológicas volvió a intensificarse.

Bitcoin vs oro

La oferta monetaria global alcanzó un nuevo máximo histórico en diciembre de 2025, consolidando un entorno de elevada liquidez que históricamente ha favorecido a los activos considerados “duros”.

El oro ha respondido manteniendo su trayectoria ascendente, pese a episodios de caídas bruscas pero breves. Sin embargo, Bitcoin, frecuentemente denominado “oro digital”, ha mostrado una acción de precio considerablemente más volátil.

La llamada “doble identidad” de Bitcoin (como reserva de valor y como activo especulativo) está pesando sobre el precio en un contexto de menor apetito por el riesgo.

La brecha entre el rendimiento del oro y Bitcoin demuestra que el aumento de la liquidez por sí solo no garantiza un mejor desempeño de las criptomonedas cuando el componente especulativo se contrae.

Que Bitcoin recupere su alineación con la liquidez global dependerá, en gran medida, del regreso del interés especulativo al mercado cripto, algo que sigue siendo incierto al cierre de febrero de 2026.

ETFs de Bitcoin

En contraste con la debilidad del precio, el flujo institucional muestra señales constructivas.

Flujos netos del ETF al contado de Bitcoin de EE. UU.

Fuente: Glassnode

El 26 de febrero se completaron tres días consecutivos de entradas netas hacia los ETFs de Bitcoin spot en EE.UU.

El iShares Bitcoin Trust de BlackRock lideró nuevamente los flujos con USD 275,8 millones en entradas. Este cambio en la dinámica institucional podría marcar un giro relevante en el sentimiento de corto plazo hacia Bitcoin.

20.000 billeteras con al menos 100 BTC

Datos de Santiment indican que la red de Bitcoin está próxima a superar las 20.000 billeteras con al menos 100 BTC.

Fuente: Santiment

Estas billeteras suelen pertenecer a:

Individuos de alto patrimonio



Inversionistas institucionales



Fondos especializados



Tenedores de largo plazo



El crecimiento de esta categoría durante caídas de precios suele interpretarse como una señal positiva, ya que refleja acumulación en momentos de debilidad.

No obstante, el porcentaje total de oferta en manos de actores clave no ha aumentado de forma significativa, lo que sugiere que podría estar produciéndose una redistribución entre grandes tenedores más que una concentración.

Mercado de derivados

El panorama en el mercado de derivados es más cauteloso. Las tasas de financiación muestran que Bitcoin se encuentra bajo dominio de posiciones cortas.

Tasa de financiamiento de BTC

Fuente: Deribit

La Tasa de Financiamiento (Línea Azul) es el mecanismo que utilizan los exchanges para alinear el precio del contrato perpetuo con el precio spot (al contado) del activo.

Al observar que la línea azul se hunde en territorio negativo justo cuando ocurre la fuerte caída del precio, se confirma un sentimiento de corto plazo marcadamente bajista. Una tasa negativa significa que la demanda por apostar a la baja (shorts) es tan agresiva que estos operadores deben pagarle una prima a quienes mantienen posiciones al alza (longs) para poder mantener sus contratos abiertos.

Un elevado interés en posiciones cortas tiende a limitar los repuntes, salvo que surja un catalizador suficientemente fuerte que provoque una cobertura masiva de cortos, generando un posible short squeeze.

Análisis Técnico de Bitcoin

En el gráfico de 4 horas, Bitcoin exhibe una clara reactivación de la presión vendedora tras fracasar en su intento de consolidar niveles por encima de la resistencia de los USD 67.937. Al cotizar actualmente en la zona de los USD 65.780, el precio ha quebrado a la baja la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos, lo que deteriora drásticamente la perspectiva de corto plazo. Esta debilidad direccional se ve confirmada por un oscilador MACD que acaba de efectuar un cruce bajista con su histograma pasando a terreno negativo, acompañado de un indicador ATR que comienza a curvarse al alza, señalando un incremento en la volatilidad del actual movimiento correctivo.

Bajo este escenario y enmarcado en una tendencia de fondo negativa dictada por la lejana EMA de 200 periodos, el activo queda vulnerable a extender las caídas con el objetivo de ir a buscar la liquidez en el próximo soporte estructural crítico de los USD 62.230, nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci del 78.6%.