El cobre sube 1,66%, lo que entrega soporte al peso chileno en medio de alta volatilidad internacional.

El dólar en Chile abre en torno a los 866 pesos tras conocerse débiles cifras de actividad y empleo de enero.

El dólar en Chile pasó de una apertura estable a subir cerca de 0,5%, moviéndose desde 864 hacia 869, luego de que la tasa de desempleo se ubicara en 8,3% en el trimestre noviembre 2025–enero 2026, por sobre lo que anticipaba el mercado.

Datos económicos en Chile

Durante la mañana se conocieron cifras clave que reflejan un inicio de año complejo para la actividad económica nacional.

Mercado laboral muestra deterioro

La tasa de desempleo registró un incremento, ubicándose en 8,3%, lo que evidencia las dificultades del mercado laboral para absorber la fuerza de trabajo en este comienzo de año. Este aumento refuerza las señales de enfriamiento económico y podría influir en las expectativas sobre futuras decisiones de política monetaria.

Ventas minoristas y consumo

En el frente del consumo, las ventas minoristas anotaron una contracción mensual de -0,2%, lo que refleja una moderación en el dinamismo del gasto de los hogares.

No obstante, en términos interanuales aún muestran un crecimiento de 3,7%, indicando que, si bien hay cierta pérdida de impulso en el corto plazo, la tendencia anual todavía se mantiene en terreno positivo.

Producción industrial y cobre bajo presión

El sector productivo presentó cifras mayormente negativas:

La producción manufacturera cayó -3,8% interanual , reflejando debilidad en la actividad fabril.



La producción de cobre retrocedió -3% interanual , mostrando dificultades para sostener el ritmo productivo.



La producción industrial en su conjunto disminuyó -1,6% interanual durante enero.



Estos datos refuerzan un escenario de menor dinamismo económico, lo que en condiciones normales podría presionar al alza al dólar en Chile. Sin embargo, factores externos están equilibrando el panorama.

Cobre al alza

En los mercados internacionales, el cobre avanza cerca de 1,66%, impulsado por expectativas de señales más claras sobre la demanda desde China, en la antesala de definiciones de política económica que podrían marcar el rumbo de los próximos años.

A pesar del movimiento alcista, el mercado mantiene cierta cautela debido a:

Inventarios elevados en bolsas internacionales.



Recuperación gradual de la actividad industrial tras el Año Nuevo Lunar.



Compras físicas aún contenidas ante niveles de precios más altos.



Este equilibrio entre expectativas de estímulo y fundamentos de corto plazo mantiene al metal rojo con alta volatilidad, pero al mismo tiempo entrega soporte al peso chileno, limitando mayores avances del tipo de cambio.

Dólar global atento a inflación en Estados Unidos

En el plano internacional, el dólar a nivel global opera con cautela a la espera de nuevos datos de inflación en Estados Unidos, los cuales podrían ajustar las expectativas sobre la trayectoria de tasas de interés de la Reserva Federal.

Si bien el mercado laboral estadounidense continúa mostrando solidez, los inversionistas siguen monitoreando:

Tensiones comerciales.



Anuncios de la administración de Donald Trump, especialmente en materia de aranceles.

Estos factores añaden incertidumbre al escenario externo y pueden generar movimientos bruscos en el tipo de cambio, especialmente en economías emergentes como Chile.

Proyección del tipo de cambio para la sesión

Con un escenario que combina datos locales débiles, cobre al alza y un dólar global más cauto, el dólar en Chile podría fluctuar durante la jornada en un rango estimado entre $857 y $870.

La evolución intradía dependerá principalmente del comportamiento del cobre, la reacción de los mercados a los datos internacionales y el flujo de inversionistas institucionales.

Análisis Técnico del dólar en Chile

En M15, USDCLP consolida un rebote fuerte desde la zona de 855–856 y se ubica cerca de 867,3, ya por encima de las medias SMA200 y SMA50, lo que mejora la estructura de corto plazo y sugiere que el mercado intenta reconstruir un tramo alcista. El precio, sin embargo, enfrenta una resistencia inmediata en el bloque 868,8–870,4. Una ruptura sostenida habilitaría una extensión hacia 885,6, mientras que un rechazo en esa zona podría gatillar una corrección técnica hacia 863,9 y luego 859,9, con soportes más abajo en 855,8 y 851,8. El RSI en torno a 73,9 entra en terreno de sobrecompra, señalando impulso, pero también mayor probabilidad de pausas o retrocesos antes de intentar nuevos máximos.



Fuente: xStation5.