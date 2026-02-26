El dólar estadounidense se fortalece y presiona a EUR - USD, la plata y Bitcoin

El dólar estadounidense es una de las monedas más fuertes hoy, respaldado por datos sólidos del mercado laboral en EE.UU. y adicionalmente impulsado por el aumento en los precios del petróleo. En respuesta a este entorno macroeconómico, tanto la plata como Bitcoin operan bajo clara presión.

Bitcoin ha caído por debajo de USD 67.000, mientras que la plata retrocede hacia USD 87 por onza, luego de haber testeado niveles superiores a USD 90 por onza ayer por primera vez desde comienzos de febrero. El par EUR - USD retrocede casi 0,3%.

Plata (Silver) y Bitcoin (D1)

La plata volvió a reaccionar con caídas tras probar la zona técnicamente relevante de USD 90–91 por onza desde una perspectiva de acción del precio. Un impulso bajista más fuerte podría llevar los precios por debajo de la EMA de 50 días (línea naranja) y, en un escenario extremo, incluso sugerir un nuevo testeo de USD 70 por onza. Por otro lado, recuperar el nivel de USD 90 es actualmente la tarea clave para los compradores.

Fuente: xStation5

Tras las recientes caídas, Bitcoin se encuentra consolidando en un rango estrecho entre USD 60.000 y USD 70.000. El testeo de ayer del límite superior de este rango terminó con ventaja para los vendedores, lo que resalta la debilidad estructural del mercado cripto.

Fuente: xStation5

EUR - USD (H1)

El par euro-dólar retomó hoy un fuerte impulso bajista, descendiendo hasta 1,1775 desde los 1,1827 observados ayer.

Fuente: xStation5