🚨 Bitcoin cae 5% y pone a prueba mínimos locales cerca de los USD 84.000

El precio de la mayor criptomoneda del mercado, Bitcoin, retrocede más de 5% este martes y se ubica en torno a los USD 84.000, poniendo a prueba niveles que ya fueron observados (y defendidos) en diciembre y previamente en noviembre del año pasado. El resto del mercado cripto también opera bajo presión: Ethereum cae cerca de 6% hasta aproximadamente USD 2.850, mientras que las altcoins de menor capitalización registran retrocesos aún más pronunciados.

Las salidas de capital desde los ETF spot de Bitcoin en EE. UU., la escasa actividad compradora por parte de empresas que acumulan Bitcoin, y el débil desempeño relativo frente a los índices bursátiles y, especialmente, frente a los metales preciosos, están desviando la atención del capital global fuera del mercado cripto. En línea con la narrativa del ciclo posterior al halving (reducción a la mitad), Bitcoin marcó un máximo local en octubre y, si ese nivel efectivamente representó el techo del ciclo alcista, los precios podrían retroceder hacia la zona de USD 50.000 hacia fines de este año.



Bitcoin (D1)

Desde el punto de vista técnico, el RSI desciende hacia 35, señalando condiciones cada vez más cercanas a sobreventa, mientras que el MACD ha confirmado otro cruce bajista. El precio se encuentra actualmente operando cerca de 20% por debajo de la EMA200 (línea roja). El último movimiento bajista fue detenido recientemente en el retroceso de Fibonacci de 38,2% de la caída iniciada en octubre de 2025 (desde la zona de USD 126.000).



Resistencia clave: zona de USD 91.000 (nivel Fibonacci 23,6% y área cercana a la EMA50 , línea naranja).

Soporte clave: franja de USD 79.000–80.000 , correspondiente al mínimo de la corrección de octubre .

Siguiente soporte relevante: cerca de USD 75.000, niveles asociados a la venta de pánico de abril de 2025.



Fuente: xStation5