Las tensiones por los aranceles de Trump a Europa y su discurso en Davos mantienen la incertidumbre.

Strategy de Michael Saylor compró US$2.130 millones en Bitcoin , su mayor adquisición en 7 meses, pero no revirtió la tendencia.

Bitcoin cayó a US$88.800 , sin sostener el intento de recuperación hacia US$90.000.

Bitcoin cayó por debajo de los US$89.000 el miércoles, sin lograr sostener un intento de recuperación hacia los US$90.000. La caída se produce pese a que Strategy de Michael Saylor anunció la compra de US$2.130 millones en Bitcoin, su mayor adquisición en siete meses. Mientras tanto, el oro alcanzó nuevos máximos históricos por encima de US$4.860, confirmando que los inversionistas permanecen en modo defensivo.

Bitcoin no logra sostener la recuperación

Bitcoin cayó por debajo de los US$90.000 el martes por primera vez desde el 9 de enero, en consonancia con las caídas de acciones, bonos del Tesoro a largo plazo y bonos japoneses. La volatilidad se extendió por los mercados de deuda globales, arrastrando a los activos de riesgo.

Tras caer hasta 4% el martes, Bitcoin continuó bajando el miércoles. El token cotizó en torno a US$88.800 durante la sesión estadounidense, después de haber subido brevemente hacia los US$90.000 más temprano. El movimiento sugiere que fue más una pausa tras fuertes ventas que una recuperación decisiva.

Las principales criptomonedas siguieron un patrón similar; se estabilizaron inicialmente antes de perder impulso a medida que los mercados tradicionales se debilitaban durante la tarde europea.

Strategy compra US$2.130 millones en Bitcoin

En medio de la caída, Strategy de Michael Saylor anunció el martes que adquirió casi US$2.130 millones en Bitcoin en los ocho días anteriores, realizando su mayor compra desde julio.

Sin embargo, la compra institucional no fue suficiente para revertir la tendencia. El mercado sigue dominado por factores macroeconómicos que pesan más que las señales de demanda institucional. La ola de ventas del martes eliminó más de mil millones de dólares en posiciones apalancadas, y la acción del precio del miércoles sugiere que el mercado aún está asimilando esa desinversión forzada.

Bitcoin sigue siendo un activo de riesgo

Mientras Bitcoin caía, el oro subió otro 2% y alcanzó nuevos máximos históricos por encima de US$4.860 por onza. Esta divergencia refuerza las señales de que los inversionistas se mantienen en modo de protección de capital en lugar de volver al riesgo.

El mensaje sigue siendo claro. Cuando el mercado busca protección, no elige Bitcoin, elige oro. En momentos de estrés, las criptomonedas se comportan como activos de alta beta, correlacionados con la renta variable.

Fuente: xStation5

El factor Trump

En el centro de la incertidumbre se encuentra el creciente enfrentamiento del presidente Trump con Europa y su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Trump ha amenazado con imponer aranceles a las naciones europeas que se opongan a su impulso para que Estados Unidos controle o adquiera Groenlandia, lo que reavivó los temores de un conflicto comercial y volatilidad política.

Estas preocupaciones han lastrado al dólar, que apenas mantiene sus ganancias del año, mientras que divisas como la libra se han visto sometidas a presión.

El cambio en el sentimiento se produjo a medida que la confianza en los mercados tradicionales se deterioraba durante la tarde europea. El Stoxx 600 cayó 0,5%, extendiendo su racha de pérdidas a cuatro sesiones (la peor desde noviembre), con las acciones financieras y de seguros liderando las caídas. Los futuros de acciones estadounidenses también bajaron ligeramente.

Perspectiva técnica

El soporte clave en el corto plazo se ubica en los US$88.000, que representa el piso del rango formado con el nivel de resistencia en los US$90.000. Una ruptura de ese nivel cambiaría la estructura a corto plazo y podría acelerar las ventas.

Para que Bitcoin recupere impulso alcista, necesitaría reconquistar los US$90.000 de forma sostenida y superar los US$94.500 como siguiente resistencia. Sin embargo, mientras persista la incertidumbre sobre aranceles, la crisis fiscal en Japón y la preferencia por refugios tradicionales, las criptomonedas permanecerán bajo presión.

El factor determinante seguirá siendo el contexto macro. Los inversionistas ahora están atentos a los comentarios del presidente Donald Trump en el Foro de Economía Mundial en Davos.

Fuente: xStation5

