Bitcoin cae ligeramente por debajo de los $101,000 a pesar de la fuerte demanda de los ETFs 📉

El sentimiento del mercado de criptomonedas es un poco menos optimista hoy, y parece que la mayor criptomoneda enfrenta una prueba de impulso. La ca铆da en el precio de Bitcoin, a pesar de la fuerte demanda de los ETFs, puede indicar que las direcciones a largo plazo est谩n vendiendo Bitcoin a un ritmo m谩s alto tras el reciente repunte de $92,000 a $102,000. El precio de Bitcoin retrocedi贸 bruscamente por debajo de los $101,000 hoy y est谩 cerca de probar聽en $100,500 . El reciente sentimiento positivo del mercado tambi茅n ha sido impulsado, en parte, por la posibilidad de que un candidato pro-Bitcoin en Canad谩, Pierre Poilievre , llegue al poder, posiblemente reemplazando al saliente Justin Trudeau .

, frente a menos de producidos por los mineros de Bitcoin. Las reservas de BTC en los intercambios tambi茅n han ca铆do significativamente, estableciendo el escenario para un rebote si la demanda de fondos cotizados en bolsa en los Estados Unidos contin煤a. Los datos recientes sobre flujos de entrada de BTC han mostrado un desempe帽o s贸lido, con m谩s de $900 millones de entradas netas el 3 de enero y compras de BTC por valor de casi $1,000 millones ayer, 6 de enero. El sentimiento de Wall Street y el comportamiento del d贸lar ser谩n clave para el mercado. Si la debilidad del d贸lar contin煤a y no se acompa帽a de ca铆das en los 铆ndices, Bitcoin podr铆a beneficiarse a煤n m谩s de este escenario. Bitcoin ETF (intervalo D1) 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La hist贸rica correlaci贸n inversa de Bitcoin con el d贸lar estadounidense parece estar relativamente limitada en este momento. La criptomoneda no parece ser un beneficiario directo de la debilidad o la fortaleza del USD. Fuente: xStation5

