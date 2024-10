Bitcoin cae un 2,8%

Bitcoin se ubica en $67,000 📉 La reciente debilidad del precio de Bitcoin, que lo ha visto caer un 2,8% hasta situarse por debajo de los 67.000 dólares, puede atribuirse al fortalecimiento del dólar estadounidense a pesar de las fuertes entradas en los ETF de Bitcoin al contado la semana pasada. Aquí hay un desglose de la situación: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entradas de ETF vs. Acción del precio: La semana pasada se registraron entradas récord en ETF de Bitcoin al contado con sede en EE. UU., con flujos netos totales que superaron los $ 20 mil millones solo 10 meses después de su lanzamiento. Los ETF de oro tardaron casi cinco años en alcanzar este hito. Sin embargo, el precio de Bitcoin ha tenido dificultades para mantener el impulso por encima de la marca crítica de 70.000 dólares. Impacto retardado de las entradas de ETF: Los analistas de mercado sugieren que la lenta acción del precio podría deberse al efecto retardado de las entradas de ETF. Los analistas de Bitfinex explican que las entradas de ETF pueden tener un impacto moderado durante unos días antes de influir en el precio spot de Bitcoin. Señalan que es necesario un interés sostenido del mercado al contado para sacar a Bitcoin de su actual acción de precio dentro de un rango. Apreciación del dólar estadounidense: El dólar estadounidense ha estado subiendo, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y los sólidos datos económicos. Esta fortaleza del dólar está ejerciendo presión sobre Bitcoin y otros activos de riesgo. La subida del dólar está respaldada por: a) Los sólidos datos económicos estadounidenses que sugieren que la Reserva Federal puede ser paciente a la hora de recortar los tipos. b) Los inversores reducen las expectativas sobre el tamaño y la velocidad de los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. c) El posicionamiento en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Perspectivas de la Reserva Federal: Comentarios recientes de funcionarios de la Reserva Federal, como la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, indican un enfoque más gradual hacia los recortes de tasas. Esto se alinea con las expectativas del mercado y respalda la fortaleza del dólar. Factores geopolíticos: Las crecientes tensiones en Medio Oriente están impulsando los flujos hacia el dólar estadounidense como activo de refugio, contribuyendo aún más a su apreciación frente a Bitcoin y otras criptomonedas. Si bien los ETF de Bitcoin continúan registrando entradas significativas, incluidos más de 1.170 millones de dólares en el ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock la semana pasada, el impacto inmediato en los precios ha sido limitado. Actualmente, el mercado se encuentra atrapado entre la señal alcista de una fuerte demanda de ETF y la presión bajista de un dólar estadounidense en alza. Los inversores y analistas estarán atentos a las señales de un interés sostenido del mercado al contado en Bitcoin, lo que podría ayudar a superar la resistencia actual y potencialmente impulsar el precio hacia nuevos máximos. Mientras tanto, la interacción entre las entradas de ETF, la fortaleza del dólar estadounidense y el sentimiento más amplio del mercado probablemente seguirá influyendo en la acción del precio a corto plazo de Bitcoin. Históricamente, octubre fue un mes fuerte para Bitcoin.

