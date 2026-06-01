ÚLTIMA HORA: Datos mixtos del ISM manufacturero de EE.UU.

- El ISM Manufacturero superó las expectativas al ubicarse en 54 frente a los 53 esperados.
- El componente de Nuevas Órdenes mostró fortaleza, aumentando a 56.8 desde 54.1.
- El Índice de Precios se desaceleró más de lo esperado, mientras que el PMI Manufacturero quedó ligeramente por debajo de las previsiones.
- El ISM Manufacturero superó las expectativas al ubicarse en 54 frente a los 53 esperados.
- El componente de Nuevas Órdenes mostró fortaleza, aumentando a 56.8 desde 54.1.
- El Índice de Precios se desaceleró más de lo esperado, mientras que el PMI Manufacturero quedó ligeramente por debajo de las previsiones.
01.06.26 - Datos ISM Manufacturero de EE.UU. (Mayo):
- ISM Manufacturero - Índice principal: 54 (Esperado: 53; Previo: 52.7)
- ISM Manufacturero - Índice de Empleo: 48.6 (Previo: 46.4)
- ISM Manufacturero - Índice de Precios: 82.1 (Esperado: 85.5; Previo: 84.6)
- ISM Manufacturero - Nuevas Órdenes: 56.8 (Previo: 54.1)
- PMI Manufacturero: 55.1 (Esperado: 55.3; Previo: 54.5)
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🔴ANÁLISIS VISIÓN SEMANAL (01.06.2026)
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