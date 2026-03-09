Las criptomonedas vuelven a demostrar que, tras las recientes caídas que “liquidaron” un número significativo de posiciones en los mercados de derivados, su correlación con el mercado bursátil tradicional sigue siendo limitada. Naturalmente, esto reduce la volatilidad a corto plazo en respuesta a los acontecimientos de Wall Street, pero no convierte automáticamente a las criptomonedas en beneficiarias del sentimiento global de aversión al riesgo.

Bitcoin se desmarca del mercado

Bitcoin está subiendo hoy hacia el nivel de 68.000 dólares, mientras que Ethereum avanza un 2,5%, a pesar de un fuerte repunte de más del 16% en los precios del petróleo y una venta masiva en cascada en Wall Street. Hace solo unos meses, muchos participantes del mercado habrían considerado un escenario así como poco probable. Ni siquiera el fuerte rally del dólar estadounidense ni los mayores rendimientos de los bonos han desencadenado todavía un impulso bajista.

Parece que la demanda sigue siendo lo suficientemente fuerte como para absorber la oferta en los niveles actuales. A medio plazo, la zona de resistencia clave sigue estando en torno a los 74.000–75.000 dólares, que corresponde al retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento bajista desde mediados de enero y al retroceso del 23,6% de la caída iniciada en octubre de 2025.

Por la parte baja, Bitcoin encuentra actualmente soporte en el rango de 60.000–63.000. Las reacciones del precio en esta zona han demostrado varias veces que la demanda sigue siendo relativamente fuerte. Sin embargo, otro movimiento brusco por debajo de 63.000 podría abrir la puerta a una nueva ola de ventas más intensa.

Precio de Bitcoin en temporalidad diaria

Fuente: xStation5