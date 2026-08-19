Bitcoin forma triangulo técnico: ¿ruptura o mas consolidación?

Bitcoin cotiza en 64,196.4 dólares y lleva desde mediados de 2026 construyendo una zona de consolidación que, como suele ocurrir después de rangos prolongados, tiende a resolverse con un movimiento de fuerza porque el precio sale a buscar la liquidez acumulada a ambos lados de la estructura.

Escenario de corto plazo para bitcoin

En el plano de corto plazo el rompimiento hacia arriba de la directriz bajista que viene marcando máximos decrecientes desde julio podría llevar al precio a buscar los máximos previos donde se concentra liquidez, primero en 65,314.3 y después en 66,941.8, la superación de estos niveles abriría la puerta hacia la zona de 72,493.6 que es donde se originó el impulso bajista y donde en el gráfico diario se aprecia un desequilibrio todavía sin cubrir. Fundamentalmente este escenario encuentra respaldo en la expansión de la liquidez global, el M2 en Estados Unidos crece actualmente a 5.53% anual, el ritmo más rápido en cinco años, un entorno que ha coincidido de forma reiterada con periodos alcistas en bitcoin y que le daría contexto macro a un rompimiento técnico hacia arriba. El escenario contrario contempla que el rompimiento se dé hacia abajo, en ese caso el precio buscaría liquidez inferior en los mínimos de 62,381.4 y 61,308.5 con una posible extensión hacia la reacción en 58,618.9 que fue el origen del último movimiento impulsivo hacia arriba, este escenario se apoya en la postura de la Reserva Federal, que mantiene la tasa de referencia entre 3.50% y 3.75% con tres votos disidentes a favor de una alza y un mercado que ya descuenta la posibilidad de un incremento en septiembre si las tensiones con Irán siguen presionando al petróleo y a la inflación, ese sesgo restrictivo retrasa la conexión entre bitcoin y la liquidez global y deja al activo más expuesto a episodios de aversión al riesgo.

Perspectiva de bitcoin a largo plazo

En un plano más amplio el precio está rozando actualmente una directriz bajista que viene desde los máximos de finales de 2025, lo que podría meter cierta presión sobre el movimiento impulsivo reciente, justo debajo se encuentra una zona realmente relevante donde en el pasado hubo mucho volumen de negociación y que coincide con los mínimos de 2024 y los máximos de 2021 y 2020, una confluencia que la vuelve compleja de romper, si esa zona cede el siguiente soporte natural se ubica en 47,914.5. Para confirmar un cambio real de tendencia hacia el alza no basta con romper la directriz, también se necesita un cambio de estructura sobre el último máximo en 81,895.7, y solo a partir de ahí empezaría a formarse una estructura de impulsos y retrocesos cada vez más altos. Fundamentalmente el argumento a favor de ese giro alcista de largo plazo es el mismo ciclo de liquidez, los periodos de expansión monetaria más agresiva en 2020 y en 2024 coincidieron con los tramos más fuertes de esta gráfica, y el ritmo actual de crecimiento del M2 podría estar sentando las bases de una fase similar si la Fed eventualmente confirma un giro hacia una política más flexible una vez que la inflación ceda. El riesgo para ese escenario es que la Fed sostenga las tasas restrictivas más tiempo del esperado, con la inflación presionada por el conflicto en Irán y el mercado ya descontando una posible alza en septiembre, un entorno de tasas altas prolongado ha comprimido históricamente la valuación de los activos de riesgo, y una pérdida de la zona de soporte histórica hacia los 47,914.5 pondría en duda la narrativa de ciclo alcista estructural, en línea con el escenario de estanflación que ya contempla buena parte de los inversores institucionales según la encuesta de agosto de Bank of America.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.