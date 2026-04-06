Bitcoin repunta y se acerca a los USD 70.000 impulsado por tregua en Irán, liquidaciones y renovado flujo institucional

Bitcoin cotiza este 6 de abril de 2026 en la zona de los USD 68.500–69.500, tras haber registrado un avance cercano al 3%–4% en las últimas 24 horas, recuperándose desde niveles por debajo de los USD 67.000 observados al cierre de la semana pasada. El movimiento ha llevado al activo nuevamente a testear la zona psicológica de los USD 70.000, consolidando un rango amplio que se ha mantenido durante las últimas semanas y que refleja un mercado todavía en transición, sin una ruptura direccional clara pero con una creciente capacidad de rebote ante shocks externos.

Se da en paralelo a una mejora en el apetito por riesgo a nivel global, con avances en futuros de acciones y una moderación parcial en variables clave como el petróleo, lo que sugiere que Bitcoin continúa profundamente conectado al entorno macro, pero con episodios puntuales de fortaleza relativa frente a otros activos.

Irán, petróleo y tasas

El principal catalizador detrás del movimiento alcista ha sido el cambio en las expectativas sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya que durante las últimas horas, el mercado reaccionó a reportes que indican que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales, incluyendo a Pakistán, están discutiendo un posible alto al fuego temporal, con esquemas que contemplan incluso una tregua de aproximadamente 45 días para facilitar negociaciones más amplias. Esta situación impacta directamente en el precio del petróleo, que venía operando por encima de los USD 110 por barril tras la escalada del conflicto. Con la aparición de estas negociaciones, el crudo mostró retrocesos moderados, reduciendo la prima de riesgo energético y aliviando parcialmente las expectativas inflacionarias globales.

A menor tensión geopolítica implica menor presión sobre el petróleo, eso reduce expectativas de inflación y, a su vez, abre espacio para que la Reserva Federal tenga mayor flexibilidad en su política monetaria, sin embargo, el mercado está interpretando esto como una mejora táctica dentro de un conflicto aún abierto. La persistencia de amenazas por parte de Estados Unidos y la falta de un acuerdo definitivo mantienen la volatilidad elevada y explican por qué los movimientos alcistas siguen siendo frágiles.

En las últimas 24 horas, se han liquidado más de USD 200 millones en posiciones cortas dentro del mercado cripto, lo que generó un clásico short squeeze que aceleró la subida del precio en un contexto donde el posicionamiento previo era mayoritariamente defensivo. Este tipo de movimientos es característico de mercados con bajo nivel de convicción direccional, donde una noticia exógena, en este caso, la posible tregua, desencadena ajustes rápidos en posiciones apalancadas. La consecuencia es un movimiento más violento de lo que justificarían los fundamentos por sí solos, lo que también explica por qué estos repuntes tienden a perder fuerza si no están respaldados por flujos consistentes.

Flujos institucionales y adopción sostienen el trasfondo del mercado

El reciente retorno de flujos positivos hacia los ETF de Bitcoin y la creciente participación de grandes actores financieros continúan proporcionando una base de demanda relevante en niveles actuales. A esto se suma el desarrollo de nuevos productos, como el ETF de Bitcoin de Morgan Stanley y la expansión de servicios cripto por parte de firmas como Charles Schwab, lo que refuerza la integración del activo dentro del sistema financiero tradicional.

​​​​​​

Flujos netos diarios de los ETF de Bitcoin y evolución de su precio durante los últimos 30 días. Fuente: CoinMarketCap

Este factor es crucial porque introduce una demanda más estable y menos sensible a la volatilidad de corto plazo. A diferencia del ciclo anterior, donde el retail dominaba los movimientos, el actual entorno muestra una mayor influencia institucional, lo que tiende a suavizar las caídas y generar acumulación en fases de debilidad, sin embargo, estos flujos no son lineales. Aunque marzo mostró una mejora significativa, el comportamiento sigue siendo intermitente, lo que limita la capacidad del mercado para sostener rallies prolongados sin un respaldo macro más claro.

Desacople parcial frente a acciones y debilidad en altcoins

Uno de los elementos más relevantes del momento es el comportamiento relativo de Bitcoin frente a otros activos puesto que mientras algunas áreas del mercado accionario siguen mostrando fragilidad tras semanas de presión, Bitcoin ha logrado sostenerse e incluso repuntar, lo que ha reactivado el debate sobre un posible desacople parcial respecto a la renta variable, al mismo tiempo, el mercado cripto no se está moviendo de forma homogénea. Las altcoins continúan mostrando debilidad relativa, con caídas más pronunciadas y menor capacidad de recuperación, lo que sugiere una rotación selectiva hacia Bitcoin como activo principal dentro del ecosistema. Este patrón suele aparecer en fases donde el mercado prioriza liquidez, profundidad y seguridad relativa frente a apuestas más especulativas.

Fuente: CoinMarketCap

Bitcoin sigue operando como un activo macro, profundamente condicionado por la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el petróleo, la inflación y las tasas. El repunte actual responde a un alivio temporal en uno de los principales riesgos globales y, asimismo, la presencia de flujos institucionales y la estructura del mercado están evitando caídas más profundas y permitiendo rebotes rápidos ante cualquier mejora en el entorno. No obstante, la falta de resolución definitiva en el frente geopolítico implica que el mercado seguirá expuesto a movimientos bruscos en ambas direcciones.

Analisis técnico

BITCOIN (M15)

​​​​​​​Fuente: xStation

En BTC en M15 se observa una estructura alcista que entra en fase de rango en zona de máximos, tras un impulso fuerte desde niveles cercanos a 67182 hasta la zona de 70000, donde aparece rechazo reiterado (área sombreada). El movimiento alcista inicial se desarrolla con expansión de bandas de Bollinger y pendiente positiva de la media móvil, pero posteriormente el precio comienza a lateralizar entre 69088 y 70000, con múltiples testeos de ambos extremos. La directriz alcista (línea punteada) se mantiene como referencia dinámica, aunque el precio pierde momentum al no sostener cierres consistentes por encima del nivel psicológico de 70000. Las bandas comienzan a contraerse, reflejando compresión de volatilidad en esta zona de equilibrio.

El RSI se mantiene en zona media (~54–60), tras haber marcado lecturas cercanas a sobrecompra previamente, lo que indica moderación del impulso alcista. El MACD muestra pérdida de pendiente y acercamiento entre líneas, con histograma cercano a neutro, lo que sugiere desaceleración del momentum positivo. La zona de 70000 actúa como resistencia inmediata relevante, mientras que 69088 funciona como soporte dentro del rango actual, con 67182 como soporte estructural inferior. La acción del precio entre estos niveles, junto con la compresión de volatilidad y la estabilidad del RSI, podría interpretarse como una fase de consolidación tras el impulso previo.