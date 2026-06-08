¿Cómo ha empezado la semana en los mercados financieros?

​​​Irán lanzó ayer cohetes contra Israel por primera vez desde que comenzó el alto el fuego en abril, alegando violaciones estadounidenses del bloqueo naval y actividades en el Líbano. Israel respondió con ataques contra aproximadamente 10 objetivos militares en el oeste y centro de Irán, ignorando los llamados de Trump a la moderación; también se difundieron rumores sobre ataques lanzados desde Yemen hacia Israel y bombardeos no confirmados contra la base del Príncipe Sultán en Arabia Saudita.

Trump declaró públicamente que Netanyahu “no tendrá otra opción” y debe aceptar el acuerdo, pero un diplomático iraní afirmó explícitamente que un acuerdo con Trump “ya no es posible en esta etapa”. La falta de una vía clara para la desescalada mantiene la prima de riesgo en los mercados.

Materias primas energéticas

El WTI sube un 4,7% hasta los 94,4 dólares, y el Brent un margen similar hasta los 97 dólares. Los precios reflejan simultáneamente el intercambio de disparos entre Irán e Israel y el hecho de que el cierre del estrecho de Ormuz ha reducido la producción real de la OPEP+ de 42,77 millones de barriles diarios (febrero) a 33,19 millones de barriles diarios (abril), la mayor crisis de suministro en la historia de la organización. La OPEP+ aumentará los límites de producción en 188.000 barriles diarios por cuarta vez consecutiva a partir de julio, pero se trata en gran medida de una decisión teórica, ya que la mayoría de los miembros ni siquiera pueden alcanzar sus cuotas anteriores.

Reserva Federal

Cambio de rumbo hacia subidas de tipos: las nóminas de mayo (+172.000, el tercer mes consecutivo con un fuerte crecimiento), junto con la crisis energética de Irán, elevaron la probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal antes de fin de año a más del 70-75% (frente al 45% de la semana anterior, según CME FedWatch). Goldman Sachs ha pospuesto los primeros recortes de tipos hasta 2027. Capital Economics pronostica explícitamente dos subidas de tipos de 25 puntos básicos este año; Hammack, de la Reserva Federal, señala que, con una inflación persistentemente alta, una subida podría ser necesaria "pronto".

Wall Street

El mapa de calor de la sesión del viernes muestra una venta masiva en el sector tecnológico: MU -13,25%, INTC -11,28%, AMD -10,86%, AVGO -7,92%, AMAT -9,71%, META -5,51%, MSFT -2,66%, NVDA -6,2%. Se observa claramente una rotación defensiva: el sector sanitario se mantuvo en positivo (JNJ +2,02%, WMT +4,09%, KO +3,46%, PG +4,09%), algunos sectores industriales (UNP +13,19%, ETN) y el transporte; este es un ejemplo clásico de un mercado que pasa de una estrategia de "crecimiento/momentum" a una de "valor/defensiva".

Mercados asiáticos

Caída en acciones tecnológicas, especialmente del KOSPI, que se hunde entre un 8 % y un 8,4 % en su máximo (activando el mecanismo de suspensión de la negociación) y cerró la sesión con una baja de entre el 5 % y el 13 % respecto a los máximos históricos de la semana pasada; los inversores extranjeros vendieron un total neto de aproximadamente 801 millones de dólares en acciones solo hasta el mediodía (hora local). Nikkei -3,7 %, Nikkei Tokyo Electron -6,7 %, SoftBank -7,5 %, TSMC -2,1 %, TAIEX -3,9%.

Otros mercados

Los futuros del Dax 40 bajan alrededor de un 0,5 % antes de la apertura; el Euro Stoxx 50 presenta una tendencia similar. La fuerte exposición de los índices europeos a los sectores de semiconductores (ASML, Infineon) y energía sugiere una apertura mixta: el sector energético podría repuntar, mientras que el tecnológico/de crecimiento seguirá bajo presión.

Divisas: El dólar alcanza máximos de dos meses, el yen está bajo presión: El índice DXY se sitúa en 100, el EUR/USD cayó hasta cerca de 1,1507 (mínimo de dos meses), el GBP/USD en torno a 1,3316 (mínimo de tres meses) y el AUD/USD en un mínimo de dos meses de 0,7016. El USD/JPY se mantiene por encima de 160; el yen ha anulado por completo el efecto de la intervención del Banco de Japón en mayo (11,7 billones de yenes). El mercado ya ha descontado en gran medida una única subida de tipos del Banco de Japón en junio, por lo que, sin señales de un endurecimiento monetario más rápido, al yen le costará recuperar terreno.

El oro al contado baja aproximadamente un 0,2%, situándose entre 4.311 y 4.319 dólares por onza, tras la caída del 3% del viernes (la más baja desde el 24 de marzo). La plata se mantiene estable en torno a los 67,7 dólares, el platino baja un 0,5% y el paladio permanece sin cambios; todo el sector de los metales está perdiendo terreno frente al aumento de los tipos de interés reales. Por su parte, el Bitcoin se recupera tras caer por debajo de los 60.000 dólares el viernes (su mayor descenso semanal desde el colapso de FTX, -16%) y ahora cotiza entre 62.600 y 63.000 dólares (+1,55%); Ethereum sube un 3%, hasta los 1.679 dólares.

Esta semana, la atención se centrará en el debut de SpaceX en el Nasdaq el viernes (que se espera sea la mayor salida a bolsa de la historia), los datos del IPC (miércoles) y los datos del IPP (jueves).