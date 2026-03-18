🔴ÚLTIMA HORA: La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés

La Reserva Federal decidió, dejando elcon las expectativas del mercado, en un contexto marcado por

Uno de los elementos más relevantes del comunicado es que la Fed mantiene la expectativa de recortes de tasas en 2026 y 2027, a pesar del reciente shock de oferta en el mercado energético. No obstante, el banco central reconoce una mayor incertidumbre vinculada a la situación en Oriente Medio, lo que introduce nuevos riesgos en el escenario macroeconómico.

Inflación al alza, pero con tendencia descendente

La Fed sigue destacando que la inflación permanece elevada, con el riesgo de repuntar por encima del 3% si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril. En línea con esto, las nuevas proyecciones muestran una revisión al alza de la inflación, aunque todavía se espera que converja hacia el objetivo en 2028, manteniendo una trayectoria descendente.El organismo también subraya que la economía estadounidense continúa creciendo a un ritmo sólido, con ligeras revisiones al alza en las previsiones de crecimiento, especialmente hacia 2027.

Sin embargo, es importante destacar que los cambios en el comunicado han sido más bien cosméticos, lo que sugiere que la Fed no ha modificado de forma sustancial su enfoque de política monetaria. Este matiz fue interpretado por el mercado como ligeramente dovish en una primera reacción. El dólar reaccionó inicialmente a la baja tras la publicación, aunque los movimientos han sido moderados.





El comunicado introduce cambios principalmente cosméticos, con un mayor énfasis en la incertidumbre en Oriente Medio.

Fuente: XTB, Bloomberg





La Fed espera nuevos recortes este año y el próximo, aunque ha revisado al alza sus previsiones de inflación para este año, manteniendo su expectativa de que converja hacia el objetivo en 2028.

Fuente: Fed





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