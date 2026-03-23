Bitcoin salta sobre US$71.000 tras señales cruzadas sobre Irán

Bitcoin volvió a situarse en torno a los 70.000 dólares este lunes 23 de marzo de 2026, en una jornada que dejó uno de los movimientos más representativos del entorno actual: un fuerte rebote impulsado por expectativas de desescalada geopolítica, seguido por una corrección casi inmediata tras señales contradictorias desde Irán.

El activo llegó a subir más de 5% intradía, alcanzando niveles cercanos a los 71.700 dólares, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos había iniciado conversaciones con Irán y que se aplazarían por cinco días los ataques a infraestructura energética.

Sin embargo, el impulso se debilitó rápidamente cuando autoridades iraníes negaron cualquier negociación, calificando las declaraciones como información falsa. Ese giro devolvió al mercado a su punto inicial, con Bitcoin retrocediendo nuevamente hacia la zona de los 70.000 dólares, evidenciando lo dependiente que está el precio de las expectativas de corto plazo.

Un mercado que sigue operando en rangos amplios

La sesión cobra mayor relevancia cuando se observa el contexto previo. Horas antes del rebote, Bitcoin había caído hasta los 67.300 dólares, marcando su nivel más bajo desde el 9 de marzo, en medio de una renovada aversión al riesgo vinculada al conflicto en Medio Oriente. Este rango, entre los 67.000 y 72.000 dólares en pocos días, no es menor. Refleja un mercado que, pese a mantener una estructura relativamente estable, sigue siendo extremadamente sensible a cambios en narrativa.

Desde el inicio del conflicto a fines de febrero, Bitcoin ha oscilado en un rango aún más amplio, llegando a tocar niveles cercanos a los 76.000 dólares antes de corregir nuevamente, lo que confirma que la volatilidad es parte del régimen actual de mercado.

Evolución intradía del precio de Bitcoin entre el 19 y el 23 de marzo de 2026, en el contexto de declaraciones de Trump sobre Irán. Fuente: Bloomberg

Lo que se vio durante la jornada es una consecuencia directa de cómo está estructurado hoy el mercado. En las últimas 24 horas, las liquidaciones han vuelto a aparecer con fuerza, reflejando un nivel elevado de apalancamiento. Este tipo de dinámica amplifica cualquier movimiento inicial ya que una subida activa coberturas y cierra posiciones cortas, por otro lado, una caída hace lo contrario, forzando ventas adicionales.

El resultado es un mercado que se mueve en cascada y no necesita grandes cambios fundamentales para desplazarse con fuerza, basta con un catalizador, como un titular geopolítico, para activar una cadena de reacciones. En ese sentido, Bitcoin está siendo arrastrado por la guerra y por cómo los participantes están posicionados frente a esa guerra.

Aunque el detonante de la jornada fue político, el verdadero vínculo con Bitcoin sigue siendo macroeconómico. El conflicto ha generado una de las mayores disrupciones energéticas en décadas, con el cierre del estrecho de Ormuz afectando una parte relevante del suministro global y llevando el petróleo a niveles extremos en semanas recientes.

Este shock energético es clave porque alimenta expectativas de inflación más persistente, lo que a su vez condiciona a los bancos centrales. De hecho, el mercado ha pasado en pocas semanas de anticipar recortes de tasas a considerar escenarios donde estas se mantendrían elevadas por más tiempo.

Bitcoin reacciona a ese cambio, no al conflicto en sí. Cuando el petróleo cae, como ocurrió hoy tras el anuncio de Trump, con descensos cercanos al 10%, el mercado interpreta una posible relajación en las condiciones financieras y el activo rebota.

El mercado institucional sigue avanzando

Hay otro elemento que pasa más desapercibido en jornadas como esta, pero que es relevante para entender el fondo del mercado. Los cambios recientes en la regulación de derivados sobre ETF de Bitcoin, como la eliminación de límites de posición en Estados Unidos, apuntan a un mercado cada vez más integrado al sistema financiero tradicional.

Este tipo de medidas no genera movimientos inmediatos en el precio, pero sí modifica la estructura del mercado, facilitando la entrada de capital institucional y aumentando la profundidad de liquidez. Al mismo tiempo, los flujos hacia ETF han mostrado episodios de entrada relevantes en las últimas semanas, incluso en medio de la volatilidad, lo que sugiere que existe una base de demanda más estructural operando en paralelo a los movimientos tácticos de corto plazo.

Este contraste, entre ruido de corto plazo y construcción de largo, es clave para entender el momento actual.

Análisis técnico

Bitcoin (M15)



Fuente: xStation

En BTC M15 el precio mantiene una estructura alcista clara tras el impulso fuerte que rompió la zona de 68,800, generando desplazamiento institucional y continuidad con mínimos crecientes. Actualmente el mercado se encuentra consolidando justo debajo de la resistencia en 70,800–71,200, formando una pausa tras el movimiento explosivo. Las bandas de Bollinger se expandieron con el impulso y ahora comienzan a estabilizarse, mientras el RSI se mantiene en zona alta sin divergencias claras, lo que indica fortaleza pero también un mercado extendido en el corto plazo.

El escenario más probable es continuación alcista, siempre que el precio se mantenga por encima de 70,000–70,200, con probabilidad de ruptura hacia 71,800 (zona superior de liquidez). Sin embargo, al estar en rango alto, no se descarta una corrección hacia 69,500–68,800 para tomar liquidez antes de continuar. Operativamente, la ventaja está en esperar retrocesos controlados o un breakout con confirmación, mientras no haya pérdida de estructura, el sesgo sigue siendo claramente alcista.