₿ Bitcoin se acerca a un punto de inflexión ¿Continuará subiendo?

Desde el punto de vista técnico, la fase de rebote actual es más larga y más profunda que la anterior. Sin embargo, esto no garantiza por sí solo un retorno a la tendencia alcista. La zona de 82.000–83.000 dólares , donde se encuentra la EMA 200 (línea roja) , podría convertirse en una resistencia decisiva si el precio logra consolidarse por encima de 80.000. Por ahora, el rebote sigue siendo frágil , mientras que el RSI de 14 días supera 65 .

En un contexto de mayor optimismo en los mercados bursátiles globales, Bitcoin ha superado los 79.000 dólares y está intentando un rompimiento sostenido de la resistencia de 80.000 dólares . Este nivel no solo tiene importancia psicológica, sino que coincide con la True Market Mean on-chain y con el posicionamiento de los dealers. Los flujos hacia Bitcoin han mejorado gracias a la demanda institucional y a las compras vía ETF, aunque la distribución sigue activa ante una demanda spot todavía débil.

Gráfico de Bitcoin

Fuente: xStation5

Los holders de corto plazo vuelven a tomar beneficios

La reciente pérdida de impulso de Bitcoin cerca del coste base de los holders de corto plazo ha sido confirmada por los datos on-chain. A medida que el precio se acercó a los 80.000 dólares:

los STH comenzaron a realizar beneficios de forma agresiva ,

la SMA de 24 horas del beneficio realizado por STH se disparó hasta ~4 millones de dólares por hora ,

lo que supone cuatro veces el nivel medio observado desde mediados de abril.

Los inversores de corto plazo aprovecharon el rally para vender, mientras que la demanda no mostró suficiente liquidez para absorber esta ola de toma de beneficios. La gran incógnita sigue siendo: ¿será diferente esta vez?

Fuente: Glassnode

Volatilidad implícita a la baja y cambios en el skew

Tras la caída de la volatilidad implícita, el 25 Delta Skew muestra cómo ha evolucionado la demanda de protección durante abril.

El sesgo a 1 mes cayó de ~18% a ~12% , reflejando menor demanda de puts a medida que el mercado se estabilizaba.

En el corto plazo, el skew a 1 semana fue más reactivo, moviéndose repetidamente hacia niveles neutrales de 2–4% .

Estas oscilaciones fueron tácticas: retrocesos usados para comprar calls y vender protección bajista.

Más recientemente, con el precio acercándose a la resistencia de 80.000 dólares, la demanda de puts ha vuelto a aumentar, empujando el skew hacia el rango de 11–12% en varios vencimientos. El mercado mantiene protección a la baja: táctico en el corto plazo, cauto en los plazos medios.

Fuente: Glassnode

Posicionamiento: el nivel de 80.000 dólares como punto de inflexión

Con la volatilidad y el skew en descenso, el mercado se centra cada vez más en el posicionamiento. El nivel de 80.000 dólares emerge como un pivote clave.

La demanda sostenida en el strike de 80.000 en vencimientos cortos y medios sugiere interés creciente en exposición alcista ,

más que una apuesta por un rechazo en resistencia.

Zonas clave de short gamma

76.000 dólares por abajo

82.000 dólares por arriba

En estas áreas, los flujos de cobertura pueden amplificar los movimientos del precio, especialmente en un entorno de baja liquidez.

Un rompimiento por encima de 80.000 podría llevar el spot hacia la zona de 82.000 dólares, donde el short gamma podría obligar a los dealers a comprar en fuerza, reforzando el movimiento alcista. El posicionamiento sigue siendo prudente, pero el mercado está cada vez más expuesto a una reacción alcista más violenta si la resistencia cede.

Fuente: Glassnode