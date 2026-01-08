Bitcoin se debilita y vuelve a la zona de 90.000 por salidas en ETF y un dólar más firme

Bitcoin ha operado con sesgo bajista en las últimas tres sesiones y volvió a la zona de 90.000, en un movimiento marcado por dos factores principales: salidas de flujos en los ETF spot y un cambio en el tono macro de Estados Unidos. En particular, algunos datos de actividad y empleo han sorprendido al alza, las solicitudes semanales de desempleo en 208.000, por debajo de lo esperado, junto con una mejora en ADP frente a la lectura previa, lo que ha reforzado la idea de que la Fed podría tener menos incentivos para recortar tasas en el corto plazo. En un entorno de liquidez más ajustada, ese tipo de lectura suele reducir el apetito por riesgo, algo que también se vio reflejado en una sesión con debilidad en activos de mayor beta, como tecnología.
Desde lo técnico, pese a la corrección, el precio mantiene la directriz alcista de largo plazo y se ha sostenido ligeramente por encima de la SMA de 50 días (cerca de 89.200), lo que sugiere una fase de estabilización tras la caída. En el corto plazo, el área 90.700–91.000 se mantiene como referencia inmediata, ya que ha funcionado como zona donde el precio tiende a frenarse y reordenarse en las últimas sesiones.
En clave intermercado, se mantiene una brecha de rendimiento a favor del oro frente a Bitcoin, consistente con un escenario donde el mercado suele privilegiar activos defensivos cuando aumenta la incertidumbre y la liquidez no acompaña.
BITCOIN (D1)
Fuente: xStation5
