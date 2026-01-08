Venta masiva en criptomonedas: Ripple pierde pese a alianza con Amazon

La caída de Bitcoin (BTC) ha desatado una venta generalizada en el mercado de criptomonedas, presionando a cientos de altcoins, entre ellas Dogecoin (DOGE) y XRP (Ripple). El sentimiento se ha vuelto claramente pesimista: BTC perfora los USD 90.000, mientras Ethereum (ETH) intenta sostener la zona de USD 3.000.

Gráficos de XRP y DOGECOIN

XRP registra una fuerte baja en la sesión y prácticamente borra las ganancias de Año Nuevo, cayendo por debajo de la media móvil exponencial de 200 períodos (EMA200, línea roja). Esto ocurre a pesar del acuerdo con Amazon Web Services (AWS), que a través de su plataforma de IA generativa Amazon Bedrock colaborará en el monitoreo y análisis del XRP Ledger (libro de cuentas).

Desde una lectura técnica, el retroceso tras “tocar” la EMA200 suele interpretarse como señal de debilidad estructural y refuerzo de la tendencia bajista mientras el precio se mantenga por debajo de USD 2,40. La caída desde el último máximo local ya ronda el 25%.

Fuente: xStation5

En línea con XRP, Dogecoin retrocede hasta USD 0,138, eliminando las subas recientes. El precio vuelve a situarse por debajo de la media móvil de 50 períodos, sin lograr sostenerse por encima de ese nivel más allá de los primeros días de enero.



Fuente: xStation5