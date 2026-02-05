Bitcoin se desploma un 4% a $69.000. Venta masiva en Ethereum y Ripple

Bitcoin cayó por debajo de USD 70.000 y actualmente testea la zona de USD 69.500, con una baja cercana a 4% en la jornada. En paralelo, Ethereum se aproxima a un testeo de USD 2.000, mientras Ripple profundiza la liquidación con una caída de 10%. Bitcoin cotiza en su nivel más bajo desde inicios de noviembre de 2024, previo a la victoria electoral de Donald Trump. La narrativa pro-cripto de la nueva administración estadounidense no ha logrado frenar el ciclo de pánico, y el mercado parece haber entrado en una etapa de “descubrimiento de piso”.

Análisis técnico – Bitcoin (W1)

Bitcoin se ubica aproximadamente 5% por debajo de la EMA200 semanal, lo que históricamente es consistente con una fase intermedia de bear market. La corrección desde máximos ya supera el 40%. Si el patrón del ciclo 2022 se repitiera, no puede descartarse un último impulso bajista con objetivo en torno a USD 50.000.

Fuente: xStation5

En este contexto, el ciclo previo vuelve a ganar relevancia como referencia parcial. Existe la posibilidad de que el precio vuelva a testear el on-chain price delta, un indicador macro que combina zonas de soporte de largo plazo con el precio promedio realizado, actualmente cerca de USD 45.000. En los dos bear markets anteriores, este nivel actuó como soporte estructural.

Fuente: BGeometrics

El RSI semanal de Ethereum se sitúa en 33, frente a 29 en Bitcoin. A pesar de una caída cercana al 65% desde máximos, ETH podría seguir mostrando debilidad mientras no reaparezca una demanda estructural sólida por Bitcoin. Históricamente, en fases bajistas, Ethereum tiende a caer más que BTC. Reportes on-chain recientes también apuntan a ventas relevantes de ETH por billeteras asociadas a Vitalik Buterin, lo que añade presión adicional.

Fuente: xStation5