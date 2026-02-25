Bitcoin sube 5% y supera los 69,000 dólares

- Bitcoin sube un 7.85% en las últimas 24 horas
- El optimismo en Wall Street ante el sector de inteligencia artificial devolvió el apetito por el riesgo
- Aunque el precio superó sus medias móviles el RSI en 83.4 advierte sobre un estado de sobrecompra
- Bitcoin sube un 7.85% en las últimas 24 horas
- El optimismo en Wall Street ante el sector de inteligencia artificial devolvió el apetito por el riesgo
- Aunque el precio superó sus medias móviles el RSI en 83.4 advierte sobre un estado de sobrecompra
Bitcoin logró romper su racha negativa de tres sesiones al escalar con fuerza hasta los 69,014.8 dólares. Este repunte representa su mayor ganancia intradía en semanas y coincide con un rebote generalizado en las acciones tecnológicas. La narrativa actual está fuertemente ligada a los resultados financieros de Nvidia Corp, ya que sus expectativas de crecimiento han contagiado de optimismo a todos los activos de riesgo. A pesar de que la moneda aún cotiza un 20% por debajo de sus niveles de hace un mes el mercado parece haber encontrado un suelo temporal mediante compras de oportunidad por parte de grandes inversores.
El sentimiento de los inversionistas se mantiene en calma tras el discurso del Estado de la Unión. El presidente Donald Trump defendió su historial económico pero la omisión de los activos digitales fue recibida como una señal de estabilidad para el sector. No obstante, los aranceles globales del 15% continúan generando fricciones en los mercados financieros tradicionales. La industria Bitcoin se mueve ahora dentro de un sistema de mercado más amplio donde la liquidez es el factor determinante. En esta misma línea Ethereum gana un 11.28% en su cotización diaria. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia con un crecimiento liderado por Solana que registra un alza del 12.54%.
Análisis técnico
El gráfico muestra un movimiento de recuperación agresivo. El precio de BITCOIN logró posicionarse por encima de la EMA de 200 periodos situada en 66,479.6 dólares y de la EMA de 50 periodos en 65,494.8 dólares. Esta es una señal alcista de corto plazo que valida el quiebre de la tendencia negativa previa y lleva al activo a testear niveles de resistencia cerca de los 70,000 dólares.
Sin embargo, los inversionistas deben proceder con cautela, porque el indicador de fuerza relativa (RSI) se sitúa en un elevado 83.4. Este valor coloca a Bitcoin en sobrecompra extrema, lo que suele preceder a correcciones técnicas o periodos de movimiento lateral. Un punto crítico a considerar es que casi la mitad de los tenedores de Bitcoin poseen activos con un valor inferior al precio original de compra, lo que genera una presión de venta constante en cada subida significativa. El próximo gran objetivo para confirmar un cambio de ciclo real se encuentra en los 75,000 dólares.
Fuente: xStation5.
_____________
Bitcoin cae 3% arrastrado por acciones tecnológicas pese a entradas en ETFs
La bolsa hoy: La corrección de Wall Street enfría al mercado asiático
El dólar estadounidense se fortalece y presiona a EUR - USD, la plata y Bitcoin
Bitcoin se estabiliza en USD 68.000 mientras ETFs suman USD 507 millones tras resultados de Nvidia
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "