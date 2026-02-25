Bitcoin sube 5% y supera los 69,000 dólares

Bitcoin logró romper su racha negativa de tres sesiones al escalar con fuerza hasta los 69,014.8 dólares. Este repunte representa su mayor ganancia intradía en semanas y coincide con un rebote generalizado en las acciones tecnológicas. La narrativa actual está fuertemente ligada a los resultados financieros de Nvidia Corp, ya que sus expectativas de crecimiento han contagiado de optimismo a todos los activos de riesgo. A pesar de que la moneda aún cotiza un 20% por debajo de sus niveles de hace un mes el mercado parece haber encontrado un suelo temporal mediante compras de oportunidad por parte de grandes inversores.



El sentimiento de los inversionistas se mantiene en calma tras el discurso del Estado de la Unión. El presidente Donald Trump defendió su historial económico pero la omisión de los activos digitales fue recibida como una señal de estabilidad para el sector. No obstante, los aranceles globales del 15% continúan generando fricciones en los mercados financieros tradicionales. La industria Bitcoin se mueve ahora dentro de un sistema de mercado más amplio donde la liquidez es el factor determinante. En esta misma línea Ethereum gana un 11.28% en su cotización diaria. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia con un crecimiento liderado por Solana que registra un alza del 12.54%.

Análisis técnico

El gráfico muestra un movimiento de recuperación agresivo. El precio de BITCOIN logró posicionarse por encima de la EMA de 200 periodos situada en 66,479.6 dólares y de la EMA de 50 periodos en 65,494.8 dólares. Esta es una señal alcista de corto plazo que valida el quiebre de la tendencia negativa previa y lleva al activo a testear niveles de resistencia cerca de los 70,000 dólares.

Sin embargo, los inversionistas deben proceder con cautela, porque el indicador de fuerza relativa (RSI) se sitúa en un elevado 83.4. Este valor coloca a Bitcoin en sobrecompra extrema, lo que suele preceder a correcciones técnicas o periodos de movimiento lateral. Un punto crítico a considerar es que casi la mitad de los tenedores de Bitcoin poseen activos con un valor inferior al precio original de compra, lo que genera una presión de venta constante en cada subida significativa. El próximo gran objetivo para confirmar un cambio de ciclo real se encuentra en los 75,000 dólares.

Fuente: xStation5.

