Bitcoin valida los $90,000 como nuevo suelo

Bitcoin sube cerca de 2,3% y se instala en torno a USD 93.000 tras un IPC de EE. UU. en línea con lo esperado (2,7% interanual), reforzando la narrativa de “aterrizaje suave”.
El choque político entre Jerome Powell y el Departamento de Justicia refuerza el argumento de Bitcoin como cobertura frente al deterioro de la independencia bancaria.
Técnicamente, el soporte de USD 90.000 se mantiene como línea vital, con resistencias inmediatas en 95.000 y un techo potencial en la EMA de 50 semanas cerca de 97.400.
El precio de Bitcoin ha experimentado un repunte significativo hoy, subiendo aproximadamente un 2,3% para situarse en la zona de los 93.000 dólares. Este movimiento se produce tras un periodo de consolidación en el que la criptomoneda fluctuó mayoritariamente entre los 88.000 y 94.000 dólares durante el inicio de enero. El impulso alcista más reciente fue catalizado por la publicación de los datos del IPC de diciembre en EE. UU., que cumplieron con las expectativas del mercado (2,7% interanual), reforzando la narrativa de un aterrizaje suave y elevando las probabilidades de futuros recortes de tasas por parte de la Fed. Además, Bitcoin ha vuelto a actuar como un activo de refugio seguro (safe-haven) ante las tensiones políticas entre el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el Departamento de Justicia.
Resiliencia ante el ruido institucional
A nivel de fundamentos, la resiliencia de Bitcoin se sustenta en su creciente percepción como un activo de reserva internacional que permanece indiferente a las disputas fronterizas soberanas. Mientras que el mercado de las altcoins enfrenta una crisis de liquidez con una fuga de capital de 40.000 millones de dólares desde octubre, Bitcoin ha logrado absorber parte de esa rotación de capital institucional. El choque político sin precedentes en Washington, donde Powell denunció presiones del DOJ vinculadas a la fijación de tipos de interés, ha fortalecido el caso de uso de Bitcoin como una cobertura contra la degradación de la independencia bancaria. Esta dinámica ha provocado que el activo se revalúe no solo por factores monetarios, sino como un seguro frente a la economía armamentista y las crecientes tensiones geopolíticas globales.
Rotación dentro del ecosistema
La estructura actual del mercado refleja una bifurcación, el Bitcoin lidera el ecosistema mientras las narrativas secundarias, como las ligadas a figuras políticas o plataformas de memecoins, pierden tracción rápidamente. La ausencia de nuevos flujos masivos hacia los ETFs al contado en la última semana, con salidas netas de 454 millones de dólares, sugiere que el rally actual está siendo impulsado más por la cobertura de riesgos macroeconómicos que por una euforia minorista desmedida. En este contexto, el nivel de los 90.000 dólares se ha convertido en una línea vital en la arena. Mantener este suelo es fundamental para que los alcistas puedan proyectar un ataque hacia los máximos históricos de octubre de 2025 por encima de los 126.000 dólares.
Análisis técnico del bitcoin
Desde la perspectiva del análisis técnico, Bitcoin ha logrado validar el soporte psicológico de los 90.000 dólares, nivel que los alcistas han defendido con éxito para evitar una corrección hacia los 80.000. En el gráfico de 30 minutos, se observa que el activo superó la resistencia de los 91.500 dólares, abriendo el camino para testear nuevamente su máximo reciente cerca de los 95.000 dólares.
No obstante, los indicadores de fuerza muestran niveles elevados, y analistas advierten sobre la media móvil exponencial (EMA) de 50 semanas cerca de los 97.400 dólares, que podría actuar como un techo antes de una toma de ganancias. Si Bitcoin no logra sostenerse por encima de los 92.400 dólares, el riesgo de una reversión hacia la zona de los 87.000 dólares permanece latente para reequilibrar el mercado.
Fuente: xStation5.
