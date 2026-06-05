🔴 Seminario de DATO NFP DE EE.UU

- El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce cómo se comportan los principales instrumentos con el dato en tiempo real.
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Oro y Bitcoin caen ante el fortalecimiento del dólar estadounidense
Gráfico del día: El euro ha perdido su ventaja. ¿Inclinará el NFP la balanza a favor del dólar?
EURUSD cae tras el sólido informe NFP de Estados Unidos
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