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🔴 Seminario de DATO NFP DE EE.UU

Emanoelle Santos ·

Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce cómo se comportan los principales instrumentos con el dato en tiempo real.

 

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