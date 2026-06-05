Los futuros de los índices de Wall Street cotizan a la baja mientras los inversores reducen exposición a valores vinculados a la inteligencia artificial. Los futuros del S&P 500 caen un 0,5%, mientras que los del Nasdaq 100 retroceden más de 0,8%. La mayoría de las pérdidas en el premarket se concentran en compañías relacionadas con la infraestructura de IA, que habían acumulado fuertes subidas en las últimas semanas.

Broadcom despierta dudas sobre la IA

El S&P 500 corre el riesgo de poner fin a su racha histórica de 10 semanas consecutivas al alza. La presión sobre el sector tecnológico se intensificó tras las ventas del jueves en valores de semiconductores.

El sentimiento se debilitó después de que las previsiones de ventas de chips de Broadcom no alcanzaran las elevadas expectativas del mercado. Como resultado, los inversores han comenzado a revaluar las valoraciones tecnológicas tras el potente rally impulsado por la IA.

Ahora, la atención se centra en el informe de empleo no agrícola de mayo (NFP) de EE. UU., que se publicará a las 12:30 GMT y podría influir significativamente en las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

El rendimiento del Treasury a 10 años se mantiene cerca del 4,47%, y una lectura fuerte del mercado laboral podría reforzar la narrativa de “tipos altos por más tiempo”.

Los precios del petróleo siguen encontrando apoyo en la incertidumbre sobre las negociaciones en Oriente Medio y el riesgo persistente de interrupciones de suministro.

Los temas clave hacia el final de la semana siguen siendo la sostenibilidad del rally de IA y si los datos macroeconómicos justificarán expectativas de tipos elevados durante más tiempo.

Gráfico Nasdaq 100

En el gráfico del US100, el índice ha caído por debajo de su media móvil exponencial de 200 periodos (EMA200, línea roja) por primera vez en casi dos semanas. Los indicadores RSI y MACD se han enfriado, aunque la corrección actual podría seguir siendo un retroceso estándar 1:1 dentro de la tendencia alcista principal.

Una caída por debajo del nivel de 29.750 puntos podría señalar el riesgo de una corrección más profunda y una pérdida más pronunciada de impulso en el sector tecnológico.