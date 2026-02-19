Blue Owl Capital: ¿evento aislado o riesgo sistémico en el crédito privado?

Las acciones de Blue Owl Capital (OBDC.US) retroceden más de 7% luego de que un fondo de crédito privado bajo su gestión, que lleva el mismo nombre, anunciara que dejará de permitir rescates trimestrales, práctica que mantenía hasta ahora.

Según comunicó el fondo, el capital de los inversionistas será devuelto de manera gradual, mediante ventas de activos o el cobro de cuentas por cobrar. La decisión constituye una señal clara de posibles tensiones de liquidez. El anuncio se produjo un día después de informar la venta de un portafolio de inversiones por USD 1.400 millones.

La interrogante que surge es si los eventuales problemas responden a un descalce estructural entre productos financieros y perfil de clientes, o si representan la primera grieta en un mercado con limitada supervisión.

Contexto del mercado de crédito privado

Hasta el momento, no existe evidencia de que este episodio marque el inicio de una crisis de mayor magnitud. La compañía indicó que el paquete de inversiones vendido fue transado al 99,7% de su valor nominal, lo que sugiere que las valorizaciones de activos siguen siendo razonables y que la liquidez, aunque probablemente más ajustada, se mantiene operativa.

El mercado de crédito privado y private equity ha estado en el foco de analistas durante varios trimestres como posible detonante de una próxima crisis financiera. Parte del mercado parece compartir esa visión, considerando el aumento, ya en máximos históricos, de salidas de capital desde este tipo de fondos, según reportes de The Wall Street Journal.

Por ahora, el segmento “privado” no muestra señales de pánico generalizado. Sin embargo, las tensiones son evidentes. Dado su mayor perfil de riesgo, el uso de apalancamiento financiero y la escasa transparencia regulatoria, un deterioro podría materializarse con mayor rapidez que en otros segmentos del sistema financiero.

La decisión de Blue Owl Capital pone en evidencia debilidades puntuales en una entidad específica, sin impacto sistémico inmediato. No obstante, si anuncios similares se multiplican en un corto período, el escenario podría escalar desde un evento idiosincrático hacia un riesgo estructural.

OBDC.US (D1)

Fuente: xStation5

Las caídas de hoy son una continuación de la tendencia bajista de valoración a largo plazo de la compañía.