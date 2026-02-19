Walmart supera expectativas del cuarto trimestre pero ofrece guía cautelosa para 2027

La guía para 2027 fue más conservadora de lo esperado, reflejando incertidumbre económica.

El crecimiento estuvo impulsado por comercio electrónico, publicidad y membresías .

Walmart superó las expectativas de ganancias e ingresos en el cuarto trimestre.

Walmart Inc. cerró el cuarto trimestre con cifras que superaron las estimaciones de Wall Street, confirmando la solidez de su modelo de negocio en un entorno económico desigual en Estados Unidos. Sin embargo, el entusiasmo se vio moderado por una proyección más conservadora para el año fiscal 2027, lo que refleja cautela ante el comportamiento futuro del consumo.

Las acciones de la compañía retroceden 0,39% el jueves por la tarde en la bolsa de Nueva York.

Un trimestre mejor de lo esperado

La compañía reportó un beneficio ajustado de USD 0,74 por acción, cifra superior tanto a los USD 0,66 obtenidos un año antes como al consenso de mercado de USD 0,73. En términos interanuales, esto representa un crecimiento de más de 12%.

Los ingresos totales alcanzaron los USD 190.700 millones, con un aumento de 5,6% respecto al mismo período del año anterior, también por encima de lo que anticipaban los analistas.

En Estados Unidos, las ventas comparables crecieron 4,6%, apoyadas principalmente en alimentos, farmacia y mercancía general.

E-commerce, publicidad y membresías ganan protagonismo

Uno de los motores más relevantes fue el comercio electrónico, cuyas ventas globales avanzaron 24% y ya representan casi una cuarta parte de las ventas netas totales del grupo. La expansión del marketplace y el fortalecimiento de los servicios de recogida y entrega han sido factores determinantes en esta evolución.

En paralelo, el negocio de publicidad digital mostró un crecimiento destacado de 37% a nivel global, mientras que Walmart Connect en Estados Unidos avanzó aún más. A esto se sumó el incremento de 15,1% en los ingresos por membresías.

En conjunto, publicidad y membresías aportaron casi un tercio de los ingresos operativos del trimestre, consolidando la transformación de Walmart hacia un modelo más diversificado y de mayor margen.

Proyección 2027

Pese al sólido cierre de ejercicio, la guía para el año fiscal 2027 fue más moderada de lo que esperaba el mercado. Walmart anticipa un crecimiento de ventas de entre 3,5% y 4,5% y un beneficio por acción ajustado en un rango inferior al proyectado por los analistas.

El nuevo CEO, John Furner, quien asumió el cargo el 1 de febrero, defendió esta postura señalando la necesidad de mantener flexibilidad ante un contexto de consumo impredecible. La compañía busca equilibrar expansión y disciplina financiera en un entorno donde los hábitos de gasto continúan siendo heterogéneos.

Un reflejo de la economía estadounidense

Por su escala y alcance, Walmart es visto como un termómetro del consumo en Estados Unidos. Durante el último trimestre, el comportamiento del gasto se mantuvo estable, aunque con diferencias marcadas entre los hogares de mayores y menores ingresos.

La empresa ha logrado captar clientes de mayor poder adquisitivo mediante servicios de entrega más rápidos y una oferta digital ampliada, mientras sigue siendo líder en productos básicos, especialmente comestibles, que representan cerca del 60% de sus ventas en el país.

Inteligencia artificial como ventaja competitiva

La integración de inteligencia artificial se perfila como un eje estratégico. El asistente digital “Sparky”, incorporado en la aplicación móvil, ha incrementado el volumen de pedidos en 35% entre los usuarios que lo utilizan.

Según Furner, esta herramienta permite comprender mejor las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones personalizadas que ahorran tiempo, fortaleciendo la fidelización. Además, las alianzas con OpenAI y Gemini de Google refuerzan su posicionamiento en el ecosistema digital.

Fortaleza financiera y recompra de acciones

Desde el punto de vista financiero, Walmart cerró el ejercicio con una sólida generación de caja y anunció un nuevo programa de recompra de acciones por USD 30.000 millones, tras haber ejecutado recompras significativas durante el año anterior. También incrementó su dividendo anual, reafirmando su compromiso con los accionistas.

El 3 de febrero, la compañía superó una valoración de USD 1 billón, un hito poco común para una empresa tradicional de tiendas físicas. Este logro subraya su transformación digital y su capacidad de adaptación en un mercado cada vez más competitivo.

Resumen Año Fiscal 2026 y previsión Año Fiscal 2027

Año fiscal 2026:

Ingresos anuales de USD 713.200 millones , +4,7% (+5,1% en moneda constante).



Ingreso operativo de USD 29.825 millones , +1,6% reportado (+5,4% ajustado en moneda constante).



Flujo de caja operativo de USD 41.600 millones y flujo de caja libre de USD 14.900 millones.



Recompra de acciones por USD 8.100 millones en el año.



Dividendo anual incrementado a USD 0,99 por acción .

Año fiscal 2027:

Crecimiento esperado de ventas (moneda constante) de 3,5% a 4,5% .



Ingreso operativo ajustado (moneda constante) proyectado entre +6% y +8% .



EPS ajustado estimado en un rango de USD 2,75 a 2,85 .



Capex estimado en aproximadamente 3,5% de las ventas netas.

