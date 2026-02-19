Figma crece un 10% tras un cierre de año récord

Análisis de resultados

La compañía reportó ingresos de 303,8 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, un crecimiento acelerado del 40% interanual que dejó atrás las estimaciones de los analistas. El beneficio por acción (EPS) ajustado se situó en 0,08 dólares, superando el consenso de 0,06. Según Dylan Field, CEO de la firma, este rendimiento posiciona a Figma como una pieza esencial en la pila de desarrollo de productos global.



Fuente: investor.figma.



La empresa cuenta con 13.861 clientes de pago que generan más de 10.000 dólares anuales, de los cuales 1.405 superan los 100.000 dólares. Lo más impresionante es su capacidad de expansión interna, una tasa de retención del 136% que indica que los clientes actuales están gastando significativamente más en la plataforma cada año. A pesar de una pérdida neta GAAP de 226,6 millones de dólares vinculada a inversiones, Figma generó un flujo de caja libre ajustado positivo de 38,5 millones, manteniendo un robusto balance con 1.700 millones en efectivo.



Fuente: investor.figma.



IA y monetización

El optimismo del mercado no solo responde al pasado, sino a una guía para el año fiscal 2026 que se sitúa entre los 1.366 y 1.374 millones de dólares, muy por encima de los 1.050 millones que algunos modelos conservadores preveían. Este crecimiento vendrá apalancado por el nuevo modelo de monetización híbrido que comenzará en marzo, donde los "Usuarios poderosos" deberán adquirir créditos adicionales para funciones de IA generativa.

La capacidad del uso de la IA a través de Figma Make ha aumentado un 70% en el último trimestre, demostrando que la integración de modelos de OpenAI y Anthropic está transformando el flujo de trabajo de los diseñadores. Para soportar esta escala, la empresa ha expandido su presencia internacional con una nueva oficina en India, buscando capturar el talento en uno de los mercados de desarrollo más grandes del mundo.

Análisis técnico

La acción de FIG ha ejecutado una ruptura alcista. El título cotiza actualmente en los 26,04 dólares, logrando superar con un volumen contundente la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos situada en los 23,60 dólares. Este movimiento ha invalidado la tendencia bajista previa y ha llevado al precio a testear la banda superior de Bollinger en los 26,22 dólares, señalando una zona de alta volatilidad y fuerte convicción de compra.

El siguiente objetivo para la fuerza compradora es la EMA de 200 periodos ubicada en los 26,93 dólares y en posterior el nivel de ruptura leve de la banda bollinger en los 30,27 dólares. Un cierre sostenido por encima de este nivel podría confirmar un cambio de tendencia de mediano plazo. Por el lado de los soportes, la zona de los 23,98 dólares (base del canal de Bollinger) ahora actúa como un piso psicológico importante y en posterior (en caso de reversión de la tendencia de corto plazo) el nivel pronunciado de los 19,95 dólares. Con un RSI que entra levemente en zona de sobrecompra, el activo parece tener espacio para continuar el rally si el mercado valida la nueva guía de ingresos en las próximas jornadas.



Fuente: xStation5.

