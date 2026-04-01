Boletín diario: dólar cede y mercados suben ante señales de acuerdo en Oriente Medio y expectativa por datos económicos en EE.UU.

Las acciones se mantienen estables tras el repunte registrado a finales del trimestre, impulsado por un mayor optimismo en torno a una posible resolución del conflicto en Oriente Medio. Según informes, el presidente estadounidense Donald Trump habría comunicado a sus asesores su disposición a poner fin a la guerra sin exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz, aunque fuentes posteriores señalaron que la administración no podía garantizar dicha reapertura ni el cumplimiento rápido de sus objetivos militares. Trump también instó a los países que dependen del Estrecho a asumir la responsabilidad de su seguridad. El sentimiento positivo se reforzó después de que el presidente iraní Pezeshkian afirmara que Irán no busca la guerra, pero que está dispuesto a negociar su fin siempre que se ofrezcan garantías contra futuros ataques.

En el plano diplomático, la Casa Blanca anunció que el presidente Trump ofrecerá un discurso nacional el miércoles a las 21:00 EDT (02:00 BST) con una actualización importante sobre la situación con Irán. En declaraciones a NBC News, Trump señaló que el conflicto “está llegando a su fin”, mientras que un funcionario de la Casa Blanca indicó que el mandatario confía en que se alcanzará un acuerdo próximamente y fue claro respecto a las consecuencias de no lograrlo. Paralelamente, según el Wall Street Journal, los Emiratos Árabes Unidos se preparan para asistir a Estados Unidos y sus aliados en la apertura del Estrecho de Ormuz por la fuerza, de ser necesario.

Para la sesión de hoy, los inversores centrarán su atención en la publicación de datos económicos clave de Estados Unidos, entre ellos el informe de cambio en el empleo de ADP correspondiente a marzo, las cifras de ventas minoristas de febrero y el índice PMI manufacturero del ISM de marzo.​​

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente Trump indicó que EE. UU. podría concluir sus operaciones en Irán en dos a tres semanas, sin descartar un acuerdo previo, y afirmó que la guerra “está llegando a su fin”. La Casa Blanca anunció un discurso nacional el miércoles a las 21:00 EDT con una actualización clave sobre Irán, expresando confianza en que un acuerdo está próximo. Por su parte, el secretario Rubio confirmó que la fuerza aérea iraní ha sido destruida en gran medida y que los objetivos militares están cerca de cumplirse, sin descartar una reunión directa con Irán. En paralelo, EE. UU. despliega un tercer portaaviones en la región, los EAU se preparan para ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz por la fuerza, y el Departamento de Estado emitió alertas de seguridad en Arabia Saudí, recomendando a los ciudadanos estadounidenses refugiarse en sus hogares.

Aranceles: Según Nikkei, EE. UU. trabaja de forma acelerada en establecer un sistema para devolver los 166.000 millones de dólares recaudados tras la declaración de inconstitucionalidad de los aranceles de Trump. Asimismo, los líderes de Japón y Francia se disponen a acordar una hoja de ruta para diversificar el suministro de tierras raras y minerales críticos.

EE. UU.: El gobernador de la Fed, Barr, destacó que la integración de stablecoins optimizará la gestión global de garantías mediante publicación atómica y programable, eliminando fricciones operativas en mercados de derivados, repo y préstamos. Por su parte, Schmid (votante 2028) advirtió que la inflación sigue siendo el riesgo más relevante, con un riesgo real de que se estanque cerca del 3%, y subrayó la necesidad de validar expectativas estables a medio y largo plazo.

Divisas: El EUR/USD consolidó las ganancias previas con soporte firme en torno al nivel de 1,1500, beneficiado por la debilidad del dólar y comentarios del BCE sobre perspectivas de subida de tasas. El GBP/USD careció de dirección clara tras un desempeño volátil, mientras el gobierno británico implementó medidas contra el coste de vida, incluyendo un aumento del salario mínimo a 12,71 GBP y una reducción media de 117 GBP anuales en facturas de energía. El USD/JPY pausó su descenso por debajo de 159,00, presionado por el optimismo geopolítico y una encuesta Tankan más sólida de lo esperado que respalda una posible subida de tasas del BoJ en abril.

Bonos: Los futuros UST a 10 años se mantuvieron firmes tras superar el nivel de 111,00, con rendimientos suavizándose a lo largo de la curva por el optimismo sobre Oriente Medio. Los futuros de Bund extendieron su repunte hacia la resistencia de 126,00, con publicaciones de PMI y una subasta de 4.000 millones de euros programadas para hoy. Los futuros JGB a 10 años acompañaron las ganancias globales, ignorando la reducción de compras del BoJ, respaldados por datos Tankan superiores a las expectativas.

Australia: El índice abrió al alza liderado por minería, materiales, recursos y tecnología, con casi todos los sectores en positivo salvo algunos defensivos, ignorando datos de PMI débiles.

Japón: El índice recuperó el nivel de 53.000 impulsado por las esperanzas de resolución del conflicto y una encuesta Tankan que superó ampliamente las previsiones. El índice principal de grandes fabricantes se ubicó en 17 frente a los 16 esperados, alcanzando su nivel más alto en más de cinco años, mientras el sector no manufacturero registró 36 frente a los 33 estimados.

China: Los índices se sumaron al optimismo regional con fortaleza en minería, tecnología y biofarmacéuticos, pese al dato inferior al esperado del PMI manufacturero RatingDog (50,8 vs. 51,6 esperado) y la inyección del PBoC más reducida en más de una década.

Petróleo: Los futuros del crudo se recuperaron parcialmente tras el retroceso previo, sostenidos por la continuidad de los ataques y los preparativos de los EAU para abrir Ormuz por la fuerza, pese al optimismo sobre el fin del conflicto. Los inventarios privados de EE.UU. mostraron un aumento sorpresivo del crudo de +10,3 millones de barriles frente a los -1,3 millones esperados, con caídas significativas en destilados (-10,4 millones) y gasolina (-3,2 millones).

Oro: El oro spot extendió ganancias y superó brevemente los 4.700 USD/oz, favorecido por la caída del dólar y el petróleo, aunque fue cediendo terreno a medida que el crudo recuperaba posiciones. El cobre avanzó inicialmente junto con el apetito por el riesgo, pero encontró resistencia tras el dato débil del PMI manufacturero chino.

Análisis US100

El precio se ha extendido hasta una zona de resistencia relevante en torno a los 24.250. En este nivel, se observa una divergencia en el indicador MACD, mientras que las medias móviles de corto plazo comienzan a interactuar con el precio, lo que refuerza la importancia técnica de esta área. Este comportamiento sugiere una posible pérdida de impulso en el movimiento actual, posicionando los 24.250 como un punto clave para la toma de decisiones en el corto plazo.

En caso de que el precio logre una ruptura efectiva y posterior consolidación por sobre esta resistencia, se configuraría una estructura de continuidad alcista, en donde la resistencia más relevante se ubica en los 24.766. Por el contrario, si se produce un rechazo en este nivel y el precio no consigue superarlo, aumentaría la probabilidad de un movimiento correctivo hacia la zona de soporte ubicada en torno a los 23.566.

🔹 Punto Clave: 24.250

🔺 Escenario Alcista: 24.766

🔻 Escenario Bajista: 23.566



Fuente: xStation

Gráfico del Día

Los metales preciosos han continuado viéndose favorecidos por la expectativa de una posible desescalada en el contexto macroeconómico, lo que ha reducido la presión sobre el dólar y ha impulsado su desempeño. En este escenario, el oro ha logrado sostener la ruptura del nivel de 4.605, consolidándose por sobre el retroceso del 50% de Fibonacci. A partir de este punto, se ha configurado una estructura de pivote, manteniendo actualmente una secuencia de máximos y mínimos crecientes, lo que respalda una tendencia alcista en desarrollo, pese a la presencia de divergencias en el indicador MACD.

Desde el punto de vista técnico, el nivel de 4.664 se posiciona como un soporte clave dentro de la estructura actual. Mientras el precio se mantenga por sobre esta zona, se mantiene vigente un escenario de continuidad, donde la siguiente resistencia se ubica en la región de los 4.864. En contraste, una eventual pérdida de este soporte incrementaría la presión bajista, habilitando un posible movimiento correctivo hacia el nivel de 4.527.

🔹 Punto Clave: 4.664

🔺 Escenario Alcista: 4.864

🔻 Escenario Bajista: 4.527



​​​​​​​Fuente: xStation