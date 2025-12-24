BP venderá su participación mayoritaria en Castrol por 6.000 millones de dólares

La transacción valora a Castrol en 10.100 millones de dólares (incluida la deuda) y se prevé que cierre a finales del próximo año, sujeta a aprobaciones regulatorias.

La operación eleva los ingresos del programa de venta de activos de BP a aproximadamente 11.000 millones de dólares , y la empresa destinará todo a reducir la deuda .

BP venderá el 65% de Castrol a Stonepeak Partners por cerca de 6.000 millones de dólares , incluyendo un pago anticipado de dividendos futuros.

Venta de Castrol: BP cede el control a Stonepeak

BP acordó vender una participación mayoritaria de su negocio de lubricantes Castrol a la firma estadounidense Stonepeak Partners, en un movimiento clave para reducir la deuda y reordenar su estrategia. La compañía recaudará cerca de 6.000 millones de dólares con la venta del 65%, cifra que incluye un pago anticipado de dividendos futuros sobre el 35% que mantendrá.

Desinversiones y presión de inversores: el trasfondo del acuerdo

Con esta operación, los ingresos del programa de venta de activos de BP suben a aproximadamente 11.000 millones de dólares, aunque aún lejos del objetivo de 20.000 millones para finales de 2027. El acuerdo llega tras un año complejo marcado por la presión del activista Elliott Investment Management y el giro estratégico anunciado en febrero para priorizar el negocio principal, mientras el retorno a los combustibles fósiles se complica por un precio del petróleo por debajo de lo previsto.

Estructura, valoración y cierre: qué pasa ahora con Castrol

BP conservará un 35% en Castrol mediante una empresa conjunta y tendrá la opción de venderlo tras un bloqueo de dos años. La transacción valora a Castrol en 10.100 millones de dólares incluyendo deuda, aunque el valor patrimonial implícito baja a 8.000 millones tras ajustar participaciones minoritarias. Se espera que el acuerdo se complete a finales del próximo año, sujeto a aprobaciones regulatorias, y UBS asesoró a Stonepeak, mientras BP no reveló de inmediato sus asesores.