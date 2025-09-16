Cacao cae 3% pese a los inventarios más bajos en ICE desde mayo 📉

Los futuros de cacao retroceden más de un 3% hoy, tras haber subido el lunes a su nivel más alto en más de una semana, apoyados por las perturbaciones climáticas en África Occidental, que amenazan los rendimientos de las cosechas y ajustan la oferta en el corto plazo.

En Costa de Marfil , las fuertes lluvias han impedido que los agricultores trabajen en los campos y han ralentizado el traslado de granos a los puertos. Mientras tanto, en Ghana y Nigeria , las condiciones secas están dañando los cultivos.

En Nigeria, quinto productor mundial, también se espera un menor rendimiento. La Asociación de Cacao de Nigeria prevé que la producción 2025/26 alcance las 305.000 toneladas, una caída del 11% frente a las 344.000 toneladas proyectadas para este año.

