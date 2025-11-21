Leer más
12:10 · 21 de noviembre de 2025

El PMI de EE. UU. supera ligeramente las expectativas; el EUR/USD sin reacción 📌

Conclusiones clave
EUR/USD
Forex
-
-
Conclusiones clave
  • Datos preliminares de PMI en Estados Unidos mostraron un panorama generalmente sólido

Estados Unidos – Datos de PMI de noviembre:

S&P Global Services PMI: actual 55.0; previsión 54.6; anterior 54.8
S&P Global Manufacturing PMI: actual 51.9; previsión 52.0; anterior 52.5
S&P Global Composite PMI: actual 54.8; previsión 54.5; anterior 54.6

Los datos preliminares de PMI en Estados Unidos mostraron un panorama generalmente sólido: el sector manufacturero cayó a 51.9 (frente a 52.0 esperado y 52.5 previo), mientras que el índice compuesto se mantuvo firme en 54.8 (54.6 previo). Chris Williamson, de S&P Global, señaló que estas cifras apuntan a un crecimiento anualizado del PIB cercano al 2,5% en el cuarto trimestre, respaldado por un aumento de la producción tanto en manufacturas como en servicios y por una mayor confianza empresarial. Sin embargo, advirtió que la desaceleración de los nuevos pedidos y un nivel récord de inventarios no vendidos sugieren posibles señales de debilidad futura en el sector manufacturero, mientras que el aumento de los precios de insumos y productos —parcialmente asociado a los aranceles— y la cautela en las contrataciones siguen siendo focos de preocupación para los responsables de política monetaria centrados en la inflación.

Accede a herramientas avanzadas para seguir los datos macro en tiempo real. Abre tu cuenta en XTB y opera con información profesional desde xStation.
https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh

21 de noviembre de 2025, 15:54

Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre
21 de noviembre de 2025, 15:29

Tres mercados a seguir la próxima semana (21.11.2025)
21 de noviembre de 2025, 13:24

Acción de la Semana - NVIDIA (21.11.2025)
21 de noviembre de 2025, 13:16

Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo