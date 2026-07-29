Café cerca de máximos del año: ¿continúa el rally?

El café arábica ha vuelto a convertirse en una de las materias primas más explosivas del mercado. Después de aproximarse a 239 centavos por libra a comienzos de junio, la cotización llegó a superar los 356, registrando un avance cercano al 50% en pocas semanas. La recuperación ha sido vertical, pero ahora debe demostrar que puede transformarse en una tendencia sostenida.

Factores que impulsan el rally

El rally responde principalmente a tres factores: la caída de los inventarios certificados, los problemas meteorológicos en Brasil y el temor a que un episodio intenso de El Niño vuelva a comprometer las próximas cosechas.

Los inventarios certificados por ICE han descendido por debajo de las 300.000 bolsas, después de varias semanas consecutivas de retiradas. La escasez de café disponible para entrega inmediata resulta especialmente importante porque el mercado venía confiando en que la nueva cosecha brasileña permitiría reconstruir progresivamente las existencias.

Las condiciones meteorológicas han complicado ese escenario. Las lluvias registradas durante la recolección en regiones productoras de Brasil retrasaron los trabajos, provocaron la caída de parte de los frutos y aumentaron el riesgo de pérdida de calidad. El problema no consiste únicamente en cuánto café se recolectará, sino en qué proporción tendrá las características necesarias para entrar en los inventarios certificados.

A ello se añade El Niño. El fenómeno podría intensificarse durante la segunda mitad de 2026 y alterar las precipitaciones en Brasil, Colombia, Centroamérica, Vietnam e Indonesia. El impacto sobre la cosecha brasileña actual debería ser limitado porque buena parte del grano ya está recolectándose, pero las temperaturas y lluvias de los próximos meses serán decisivas para la floración y el desarrollo de la cosecha de 2027.

Oferta mundial y previsiones de cosecha

El principal argumento bajista continúa siendo la recuperación prevista de la oferta. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que la producción mundial alcanzará un récord de 189,7 millones de bolsas en 2026/27, frente a un consumo estimado de 179,7 millones. Brasil produciría 71,9 millones, con una recuperación del arábica desde 38 hasta 47,5 millones de bolsas. Vietnam también alcanzaría un máximo histórico de 32,5 millones.

ING anticipó a finales de 2025 una lectura parecida. El banco venía anticipando una producción brasileña de arábica cercana a 47 millones de bolsas, favorecida por el ciclo bienal positivo y las inversiones realizadas por los agricultores durante los años de precios elevados. Rabobank ha ido todavía más lejos y ha elevado su estimación de superávit mundial de arábica para 2026/27 desde siete hasta 9,5 millones de bolsas.

Estas previsiones explican la contradicción actual. El balance anual apunta hacia una oferta más abundante, pero el mercado físico inmediato continúa mostrando escasez. El café está subiendo porque las existencias disponibles hoy son reducidas y porque el mercado empieza a desconfiar de unas previsiones de producción que dependen demasiado de una meteorología perfecta.

Posicionamiento de los fondos

El posicionamiento también ayuda a comprender la violencia de los movimientos. Según el último informe de la CFTC, los gestores mantenían 42.841 contratos largos y 9.622 cortos, lo que deja una posición compradora neta de 33.219 contratos. Los fondos continúan claramente inclinados al alza y la reducción de posiciones cortas ha contribuido a acelerar el rally. Sin embargo, una posición compradora considerable también aumenta el riesgo de liquidaciones rápidas si el precio deja de avanzar.

Análisis técnico del café

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario muestra un movimiento explosivo compatible con una formación de bandera alcista. La confirmación llegaría con una ruptura clara de 356,75, nivel que coincide con los máximos relevantes del año. Su superación permitiría hablar de la reanudación del impulso alcista y buscar incorporaciones durante retrocesos posteriores, evitando perseguir directamente una ruptura vertical.

Por la parte inferior, 306,24 constituye la referencia crítica. Una pérdida clara de esta zona invalidaría, en principio, la señal alcista de la bandera y aumentaría la probabilidad de una corrección más profunda.



Fuente: xStation5

En el gráfico de cuatro horas, sin embargo, la cotización permanece dentro de un rango lateral. Mientras no abandone esa estructura, solamente aparecen movimientos intradía de muy corto plazo y no existen pistas suficientes para anticipar la dirección del siguiente tramo.



Fuente: xStation5

Perspectiva del café arábica

El café mantiene intacto su potencial, pero todavía no ha confirmado la continuación del rally. Los fundamentales inmediatos favorecen a los compradores; las previsiones de cosecha, a los vendedores. El desempate llegará en 356,75.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.