Dólar hoy México: peso cede por cautela antes de la decisión de la Fed

El dólar en México (USDMXN) sube cerca de 0.4% hasta la zona de 17.51 en una jornada sin datos económicos en México, un movimiento que dice un poco sobre el nerviosismo con que los inversionistas se acomodan antes de la decisión de tasas de EE.UU. de esta tarde. Como la divisa emergente más líquida de América Latina y una de las más negociadas del mundo entre los mercados emergentes, el peso suele moverse primero y preguntar después, funcionando como termómetro anticipado del apetito global por riesgo. Su leve retroceso de hoy es, en ese sentido, una señal de cautela más que una tendencia, y lo que ocurra en Washington determinará si esa cautela se convierte en dirección.

Un diferencial de tasas bajo presión

Banxico cerró su ciclo de recortes en 6.50%, mientras la Reserva Federal se mantiene en un rango de 3.50% a 3.75%, lo que deja un margen cercano a 275 puntos base. Ese spread es de los más amplios entre las grandes economías emergentes y ha sido el combustible del carry trade, la estrategia que consiste en endeudarse en una moneda de bajo rendimiento para invertir en otra de alto rendimiento, y que ha sostenido la fortaleza del peso durante buena parte del año.

El problema es que ese diferencial podría estrecharse justo por el lado equivocado, puesto que el mercado asigna cerca de un tercio de probabilidad a que la Fed suba su tasa hoy mismo, un nivel de incertidumbre inusualmente alto tan cerca de una reunión, y cerca de 80% a un alza en septiembre. Cada punto de probabilidad que se añade a un endurecimiento estadounidense reduce el atractivo relativo de mantener posiciones en pesos, porque acorta la brecha que hace rentable el carry.

A ese cálculo se suma el trasfondo geopolítico, con el rebote del petróleo y la reactivación del conflicto con Irán, tras un ataque iraní interceptado contra tropas estadounidenses, reavivaron el temor inflacionario que empuja a la Fed hacia un sesgo restrictivo. Para una economía como la mexicana, que ya arrastra una contracción del PIB en el primer trimestre y negociaciones del T-MEC sin cierre a la vista, un entorno externo de tasas más altas añade una capa de presión que el mercado local no puede contrarrestar con datos propios en una jornada vacía como la de hoy.

Lo que el mercado vigilará esta tarde

Más allá de la decisión, dos elementos definirán la reacción del peso mexicano:

La división del voto dentro del comité de la Fed, que en reuniones recientes ha mostrado grietas crecientes sobre el rumbo de la política monetaria, un voto más dividido de lo esperado hacia el alza tensionaría al peso aun si la tasa se mantiene. La conferencia de prensa de Kevin Warsh, cuyo tono el mercado lee con lupa. El presidente de la Reserva Federal ha reiterado que restaurar la estabilidad de precios es su prioridad, y cualquier énfasis en esa dirección se interpretaría como antesala de un movimiento en septiembre.

Hasta que llegue esa definición, el par se mueve en un compás de espera. El avance del dólar responde a coberturas defensivas y con el crudo como única variable externa en movimiento, la sesión mexicana carece de un catalizador local que le imprima dirección propia. El desenlace, para bien o para mal del peso, se escribirá esta tarde en Washington.

Análisis técnico

El gráfico M15 muestra al USD/MXN en 17.5106, operando por encima de sus dos medias móviles principales, la SMA de 50 periodos y la SMA de 200, ambas actuando como soporte dinámico tras el impulso alcista de las últimas horas que llevó al par a recuperar la zona de 17.51. El RSI está acercándose al umbral de sobrecompra sin ingresar todavía, lo que sugiere que el impulso está maduro pero conserva algo de margen y el MACD respalda el movimiento.

La resistencia inmediata se sitúa en 17.5133, muy próxima al precio actual, y por encima aparecen 17.5362 y 17.5541 como objetivos siguientes. Del lado bajista, el soporte inmediato está en 17.4891, seguido de la confluencia de medias móviles en torno a 17.4550 y, más abajo, de la directriz alcista y el nivel de 17.4118. El sesgo técnico de corto plazo es alcista mientras el par se mantenga sobre sus medias móviles, con la advertencia de que el RSI cercano a 67 y la decisión de la Fed en la tarde podrían inyectar volatilidad y definir la dirección de la ruptura.

Fuente: xStation5.