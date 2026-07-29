Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street contiene la respiración antes de la decisión de la Fed y los resultados de los gigantes tecnológicos

Los mercados bursátiles estadounidenses se preparan para una de las sesiones más importantes de este verano. Los principales índices abren claramente en terreno negativo y la atención de los inversionistas en Wall Street se centra hoy en dos poderosos catalizadores de volatilidad. En primer lugar, a las 20:00 horas de Polonia, 14:00 ET, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés, seguida de la esperada conferencia de su presidente, Kevin Warsh. En segundo lugar, inmediatamente después del cierre de la sesión al contado, el mercado conocerá los resultados financieros de los gigantes tecnológicos Microsoft y Meta Platforms, que podrían definir la tendencia de corto y mediano plazo de todo el sector de la inteligencia artificial.

Situación del mercado y principales índices

Sin embargo, se observa una clara división en el mercado entre el sector tecnológico, que intenta recuperarse, y la industria tradicional, que continúa debilitándose. Hoy estamos observando una pérdida de impulso considerable en el denominado mercado tradicional, reflejada en el fuerte retroceso del Dow Jones Industrial Average. No obstante, el Nasdaq 100 registra una caída significativa y el S&P 500 presenta el mayor retroceso dentro del conjunto.

S&P 500 (US500): Los contratos de futuros caen alrededor de un 0,8% . El índice amplio del mercado intentó estabilizarse, pero después de la primera hora desde la apertura estamos observando un claro retroceso y una caída hasta sus niveles más bajos desde finales de junio. Los mercados de opciones descuentan una volatilidad cercana al 0,8% para el S&P 500 después de la decisión de la Fed. Según los analistas de JPMorgan , los mercados asignan una probabilidad del 28% a una pausa dovish , que sería el mejor escenario para los alcistas y podría provocar una subida de entre un 0,5% y un 1,0% en el índice. Sin embargo, todavía existe una probabilidad superior a un tercio de una subida hawkish de 25 puntos básicos .

Los contratos de futuros caen alrededor de un . El índice amplio del mercado intentó estabilizarse, pero después de la primera hora desde la apertura estamos observando un claro retroceso y una caída hasta sus niveles más bajos desde finales de junio. Los mercados de opciones descuentan una volatilidad cercana al para el después de la decisión de la Fed. Según los analistas de , los mercados asignan una probabilidad del a una , que sería el mejor escenario para los alcistas y podría provocar una subida de entre un en el índice. Sin embargo, todavía existe una probabilidad superior a un tercio de una subida de . Nasdaq 100 (US100): El índice tecnológico ya cae un 1,4% después de un rebote inicial durante la jornada. Hoy, el mercado está registrando fuertes caídas en el KOSPI de Corea del Sur debido al enorme gasto en CapEx anunciado por la surcoreana SK Hynix. Los inversionistas se están posicionando con expectativas ante los informes de esta tarde de Microsoft y Meta.

Aunque Teradyne fue la acción con mejor desempeño durante la apertura, actualmente ocupa el cuarto lugar, aunque acumula un avance superior al 260% en lo que va del año. Fuente: XTB

Dow Jones (US30): El índice de acciones de primera línea es el eslabón más débil durante la jornada, con una caída cercana al 0,6% en la apertura, que posteriormente aumentó hasta el 1,4%. El índice se ve presionado por unas previsiones decepcionantes y una apertura débil de las compañías de los sectores industrial y de consumo, incluidas Caterpillar y Procter & Gamble.

Chevron registra hoy un avance significativo gracias al petróleo, mientras que Coca-Cola ocupa el segundo lugar después de los resultados publicados ayer. Fuente: XTB

Russel 2000 (US200): El índice de compañías de pequeña capitalización cae un 1,25%.

Análisis técnico del US100

Al observar las valoraciones del índice tecnológico Nasdaq 100, los inversionistas técnicos y fundamentales siguen de cerca al correlacionado Índice de Semiconductores (SOX). El índice SOX se aproxima a un soporte crítico de valoración, ya que su PER forward ha caído desde casi 28 veces hasta 19,8 veces. En el pasado, durante los mínimos de abril de 2025 y 2026, este nivel actuó como un soporte sólido y frenó las olas de ventas. Para el US100, la sesión de hoy será una prueba importante para los alcistas. El US100 cae por debajo de los 7.430 puntos, se sitúa bajo las sombras de las últimas velas y registra sus niveles más bajos desde el 29 de junio. Un regreso por encima del soporte sería posible si los resultados de las Big Tech sorprenden de manera muy positiva, aunque después de la semana pasada y de los resultados de Alphabet y Tesla, esta será una tarea muy difícil.

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