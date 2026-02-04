Caída de AMD: ¿oportunidad o advertencia tras resultados?

Técnicamente, el precio quedó bajo la SMA 50 y el nivel 200 se vuelve pivote: puede haber rebote, pero el sesgo sigue correctivo sin recuperación sostenida.

La discusión clave está en la visibilidad de la “rampa” de IA y en si el crecimiento justifica múltiplos exigentes.

La caída de AMD responde más a expectativas demasiado altas que a un deterioro del negocio, pese a un trimestre sobre el consenso.

La compañía reportó ingresos por US$10,27 mil millones en el cuarto trimestre, por encima del consenso cercano a US$9,67 mil millones, y un BPA de US$1,53 frente a US$1,32 esperado. El problema vino por el lado del listón que el mercado había puesto para 2026, con la narrativa de inteligencia artificial ya muy incorporada en el precio. El castigo a AMD tras resultados responde menos a un deterioro del negocio y más a un choque entre expectativas y guía.

Aunque la guía de ingresos para el primer trimestre se ubicó en torno a US$9,5 a US$10,1 mil millones, superior a lo que marcaba el consenso, parte de los inversionistas venía esperando un número todavía más agresivo, y eso abrió la puerta a una toma de utilidades abrupta.

Composición del trimestre y visibilidad del acelerón en IA

El detalle que más pesó en la lectura fina fue la composición del trimestre y la visibilidad del acelerón en IA. Algunos analistas apuntaron a que hubo ingresos asociados a China que no estaban plenamente incorporados en las estimaciones, lo que reduce la magnitud de la sorpresa al alza cuando se ajusta por ese efecto.

Al mismo tiempo, la tracción en centros de datos sigue siendo sólida, con ingresos reportados de US$5,4 mil millones frente a expectativas de US$4,97 mil millones, y en clientes el negocio llegó a US$3,1 mil millones versus US$2,9 mil millones estimado. Es decir, la demanda no colapsó, pero el mercado quería una confirmación más contundente de aceleración inmediata.

Crecimiento esperado, rentabilidad y balance

Desde el ángulo fundamental, el argumento de oportunidad se apoya en crecimiento esperado y balance. Se proyecta un crecimiento anual de beneficios cercano a 37,3% y de ingresos de 22,3% , con BPA creciendo alrededor de 37,8% anual . Además, el mercado descuenta una mejora de rentabilidad, con ROE esperado de 16,2% a tres años , frente a un ROE actual de 5,2% y márgenes netos de 9,8% . Detrás de esas cifras está la idea de que el mix de centros de datos y aceleradores aumente su peso, elevando márgenes con escala.

El balance también juega a favor para transitar ciclos sin estrés financiero. AMD reporta patrimonio por US$60,8 mil millones, deuda total de US$3,2 mil millones y caja e inversiones de corto plazo por US$7,2 mil millones. Con un apalancamiento bajo en términos relativos, la compañía mantiene flexibilidad para sostener capex, asegurar capacidad de suministro y empujar su hoja de ruta de GPU y plataformas de servidor sin depender de condiciones crediticias benignas.

En valuación, hay dos lecturas que conviene mantener en tensión.

Por un lado, el modelo de flujo de caja descontado del material entregado estima un valor de US$326,69 por acción, frente a un precio de referencia de US$242,11, lo que sugiere una infravaloración de 25,9%. Si se toma el nivel posterior al desplome reportado en la sesión, cercano a US$202, el descuento implícito contra ese mismo valor teórico se ampliaría aproximadamente a 38%.

El mercado aún exige ejecución rápida

Por el otro lado, la acción sigue viéndose cara en múltiplos, con un PE de 60,2 veces, frente a un promedio de comparables de 26,4 veces, con empresas como Analog Devices en 42,8, Texas Instruments en 35,1, Micron en 12,4 y Qualcomm en 15,4. Eso significa que el mercado todavía exige que el crecimiento se materialice rápido, porque de lo contrario el ajuste puede venir por compresión de múltiplos aunque el negocio crezca.

Qué dice el consenso

El consenso de analistas agrega un punto intermedio entre ambas visiones. Con 46 analistas, el precio objetivo promedio a 12 meses aparece en US$289,23, lo que implica cerca de 19,5% sobre US$242,11. Si el mercado estuviera transando en torno a US$202 tras el castigo, ese mismo objetivo equivaldría a un potencial de alrededor de 43%, lo que explica por qué empieza a aparecer el lenguaje de oportunidad, siempre que el ciclo de ganancias acompañe.

Visibilidad comercial en IA y ejecución en oferta

El catalizador clave para que la caída se transforme en oportunidad es visibilidad comercial en IA más ejecución sin tropiezos en oferta. En el material entregado aparecen hitos relevantes, como el acuerdo con OpenAI para desplegar 6 gigawatts de GPUs Instinct en varios años, con un primer tramo de 1 gigawatt a partir del segundo semestre de 2026, además de planes de Oracle para desplegar 50.000 chips de IA de AMD. Eso configura una “rampa” potencial, pero el mercado va a pedir señales trimestrales de conversión de pipeline a ingresos y de estabilidad de márgenes, especialmente en un contexto de competencia intensa, tanto por Nvidia como por el avance de chips propios de grandes plataformas.

Análisis técnico AMD

En análisis técnico AMD (D1), el desplome dejó una vela de ruptura que perfora con fuerza la SMA 50 y devuelve el precio a ~201, nivel que pasa a ser el pivote de muy corto plazo (soporte psicológico 200). La lectura de RSI sugiere sobreventa incipiente, lo que abre espacio a un rebote técnico, pero mientras el precio se mantenga bajo la SMA 50, el sesgo sigue siendo correctivo y con riesgo de rebotes “vendibles”.

Por abajo, si 200 cede con cierre diario, el siguiente tramo lógico apunta a 185–184 y luego a la SMA 200 como soporte mayor.

Por arriba, para normalizar el daño el mercado necesitaría recuperar 210–212 (zona de reacción inmediata) y, sobre todo, reconquistar 222, que ahora opera como resistencia clave antes de volver a mirar 244–250 (techo del rango previo).

Fuente: xStation5.

