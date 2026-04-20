Leer más
04:13 · 20 de abril de 2026

Calendario de la semana: Comparecencia de Kevin Warsh, futuro presdiente de la Fed

La nueva semana viene acompañada de varios datos macroeconómicos interesantes, mientras que las empresas estadounidenses seguirán presentando sus resultados trimestrales.

El martes se publicarán los datos del mercado laboral del Reino Unido y las ventas minoristas de EE. UU. El miércoles se darán a conocer la inflación del IPC del Reino Unido y los resultados de empresas como Tesla, IBM, AT&T y Boeing, mientras que el jueves se publicarán los datos preliminares del PMI del Reino Unido y EE. UU., junto con los informes de Caterpillar e Intel.

Otro evento importante será la comparecencia que tiene prevista Kevin Warsh mañana, que podría influir en las expectativas de la Reserva Federal y afectar al dólar estadounidense, el oro y el índice S&P 500.

20 de abril de 2026, 04:03

La bolsa hoy: Irán restablece restricciones y reaviva el temor por el precio del petróleo
17 de abril de 2026, 10:19

🔴ANÁLISIS CIERRE SEMANAL (17.04.2026)
17 de abril de 2026, 09:37

Premercado: Rally bursátil se extiende mientras el petróleo cae bajo los 90 dólares
17 de abril de 2026, 04:21

Calendario del día: Un final de semana tranquilo

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Informes Económicos ETFs
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo