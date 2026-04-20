Calendario de la semana: Comparecencia de Kevin Warsh, futuro presdiente de la Fed

La nueva semana viene acompañada de varios datos macroeconómicos interesantes, mientras que las empresas estadounidenses seguirán presentando sus resultados trimestrales.

El martes se publicarán los datos del mercado laboral del Reino Unido y las ventas minoristas de EE. UU. El miércoles se darán a conocer la inflación del IPC del Reino Unido y los resultados de empresas como Tesla, IBM, AT&T y Boeing, mientras que el jueves se publicarán los datos preliminares del PMI del Reino Unido y EE. UU., junto con los informes de Caterpillar e Intel.

Otro evento importante será la comparecencia que tiene prevista Kevin Warsh mañana, que podría influir en las expectativas de la Reserva Federal y afectar al dólar estadounidense, el oro y el índice S&P 500.