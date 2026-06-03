¿Vuelven los aranceles? Cómo puede afectar la nueva ofensiva comercial de Trump

La administración Trump encontró una nueva puerta para reconstruir su política arancelaria. Después de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los aranceles del IEEPA en febrero de 2026 y ordenara la devolución de los US$166.000 millones recaudados bajo ese instrumento, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) anunció el miércoles una propuesta de aranceles de al menos 10% sobre importaciones de 60 socios comerciales, esta vez bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El argumento legal es que esos países no prohíben ni hacen cumplir eficazmente las restricciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzado. La paradoja del anuncio es que, pese a cubrir el 99.4% del universo de importaciones de EE.UU., el impacto neto sobre la tasa arancelaria efectiva sería mínimo.

La Sección 301 como sustituto legal de las tarifas caídas

El IEEPA, el poder de emergencia que Trump usó para imponer tarifas globales, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en una votación de seis contra tres. La sentencia obligó al gobierno a devolver los aranceles cobrados y a buscar instrumentos alternativos. La administración pivotó hacia dos herramientas: la Sección 122, que permite tarifas temporales de emergencia que vencen en julio, y la Sección 301, que requiere investigaciones formales sobre prácticas comerciales desleales pero tiene base constitucional más sólida y es, según analistas, considerablemente más difícil de revertir judicialmente.

La USTR justificó el nuevo esquema argumentando que los países que no bloquean la entrada de bienes fabricados con trabajo forzado otorgan una ventaja competitiva desleal a sus productores frente a los estadounidenses. Bajo ese criterio, ninguna de las 60 economías investigadas cumple plenamente con ese estándar. Los países que tienen algún marco normativo pero aplicación débil, como Canadá o México, enfrentan un arancel del 10%, los que directamente no cuentan con mecanismos de enforcement efectivos, como China, Brasil, India, Japón, Corea del Sur y Suiza, enfrentarían un 12.5%.

Qué cambia en la práctica

Pese al alcance nominal del anuncio, el cambio real en la carga arancelaria es moderado, Bloomberg Economics calculó que si los nuevos aranceles reemplazan a los de la Sección 122 una vez que estos venzan en julio, la tasa arancelaria efectiva de EE.UU. subiría apenas 0.5 puntos porcentuales desde su nivel actual de 10.7%. La razón es que los nuevos aranceles llevan consigo exenciones significativas, quedan excluidos los metales y automóviles, ya cubiertos por otras tarifas, así como productos alimenticios como carne de res, tomates, café, plátanos y jugo de naranja. También hay advertencias para ciertos combustibles, químicos y bienes electrónicos.

En paralelo, la Casa Blanca también redujo los aranceles sobre equipos agrícolas, incluyendo tractores y cosechadoras, de 25% a 15% hasta el 31 de diciembre de 2027, en un movimiento destinado a aliviar costos para los agricultores y que elevó 5% las acciones de la japonesa Kubota en Tokio. La combinación de aranceles nuevos y reducciones simultáneas en otros sectores ilustra la complejidad de la política comercial actual, es un movimiento de un rearme selectivo.

Los aranceles propuestos no son finales, los comentarios escritos deben presentarse antes del 6 de julio, con audiencias públicas programadas para el 7, lo que apunta a que la implementación coincidiría con el vencimiento de los aranceles de la Sección 122. La Cámara de Comercio Internacional advirtió que aplicar un único marco de investigación a 60 economías, incluyendo aliados y socios de acuerdos existentes, crea incertidumbre de cumplimiento para las cadenas de suministro globales.

Los US$166.000 millones pendientes

El anuncio de los nuevos aranceles ocurre mientras el sistema aduanero estadounidense todavía procesa la devolución de los US$166.000 millones cobrados bajo el IEEPA, los que la Corte Suprema declaró ilegales. La Oficina de Aduanas lanzó un portal de reembolso el 20 de abril, pero su primera fase no puede procesar una proporción significativa de las entradas involucradas. Hasta el momento, alrededor de US$85.000 millones están en proceso o en camino de ser devueltos, el resto enfrenta un frente legal adicional.

El Departamento de Justicia apeló la orden del juez Richard Eaton que obliga a reembolsar a todos los importadores que pagaron las tarifas ilegales, incluso a quienes no presentaron demanda. El gobierno sostiene que solo debe devolver a quienes litigaron, lo que podría dejar a miles de empresas sin recuperar lo pagado. La firma Faegre Drinker aconsejó a sus clientes no presentar reclamaciones aún, dado que el plazo de prescripción no vence hasta febrero de 2027, el resultado es un entorno donde las tarifas viejas se discuten en los tribunales y las nuevas avanzan por un proceso administrativo en paralelo.

A ese escenario se suma una segunda investigación bajo la Sección 301 enfocada en la sobrecapacidad manufacturera de los socios comerciales, cuyos resultados la USTR podría publicar en las próximas semanas. Si esa probe concluye con nuevos aranceles acumulables sobre los ya propuestos por trabajo forzado, el incremento de 0.5 puntos porcentuales estimado por Bloomberg Economics podría crecer de forma material. Los analistas de comercio aún no tienen certeza sobre si ambas medidas serían apilables o mutuamente excluyentes.

Latam en la lista y los riesgos de segunda ronda

Trump reconstruye el muro arancelario. Estados Unidos propone nuevos impuestos relacionados con el trabajo forzoso. Fuente: Bloomberg.

Para la región, los efectos más directos recaen sobre México y Brasil. El T-MEC continúa siendo el paraguas de la relación comercial con México, cuya próxima ronda de propuestas formales está fijada para el 16 de junio en Washington, pero los nuevos aranceles añaden presión al proceso. Brasil, catalogado en la tasa de 12.5%, ya generó reacción del presidente Lula, que buscó posicionarse frente a la amenaza. Para China, el anuncio llega en un momento sensible, en que Beijing había señalado que acepta incrementos arancelarios moderados siempre que no superen los niveles acordados en la cumbre de octubre, y criticó la medida formalmente.

El riesgo de mayor calado, sin embargo, es la segunda investigación bajo la Sección 301 que todavía no se ha publicado, la que analiza el exceso de capacidad manufacturera de los socios comerciales. Analistas de comercio especulan que las tarifas derivadas de esa probe podrían ser acumulables sobre las que se acaban de proponer. El contexto energético complica el escenario, una vez que los aranceles llegan mientras los precios del petróleo siguen elevados por el conflicto en Oriente Medio, lo que alimenta presiones inflacionarias que el propio partido de Trump deberá enfrentar en las elecciones de medio término a 154 días. Los futuros de renta variable estadounidense reaccionaron con escasos cambios tras el anuncio, pero las acciones de Volkswagen y Mercedes-Benz cedieron en Europa, donde los fabricantes de automóviles temen la acumulación de tarifas sobre un sector ya sujeto a otros gravámenes.