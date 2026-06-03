Calendario del día: Datos del sector servicios en Europa y EE. UU.

Los mercados globales inician la sesión en un entorno de fuerte apetito por el riesgo, impulsado por los máximos históricos del S&P 500 y el MSCI, así como por el repunte de las acciones de semiconductores. Al mismo tiempo, el sentimiento se mantiene frágil debido a las tensiones en Oriente Medio, que siguen impulsando los precios del petróleo y aumentando la volatilidad en los mercados de materias primas. En Asia, la atención se centró en los datos más débiles del PIB australiano, el fuerte aumento del PMI de servicios de Caixin en China y la estabilización del PMI de servicios de Japón en torno a los 50 puntos.

El calendario macroeconómico de hoy se centra principalmente en los datos del sector servicios de Europa y Estados Unidos, así como en la evolución del mercado laboral estadounidense. Entre las publicaciones clave para el dólar, los mercados de bonos y los índices bursátiles se incluyen el informe de empleo de ADP, el PMI de servicios del ISM, los datos de pedidos de fábrica y el Libro Beige de la Reserva Federal. En Polonia, los inversores seguirán de cerca las declaraciones del gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapiński.

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