Tres motivos detrás de la intervención conjunta en el yen

Desde su primera compra de yenes en septiembre de 2022, el Ministerio de Finanzas de Japón ha destinado al menos US$255.000 millones a sostener su moneda sin lograr un cambio duradero de dirección. Esa estadística explica por qué la operación de la semana pasada llegó al mercado de forma distinta, ya que por primera vez en quince años Estados Unidos intervino junto a Tokio y el tipo de cambio pasó de 163 a cerca de 157 unidades por dólar en apenas dos sesiones. Entender qué cambió exige separar tres motivaciones que operan en paralelo y que no necesariamente apuntan al mismo objetivo.

Motivo 1: una credibilidad que se estaba agotando

El punto de partida fue un nivel que el mercado japonés no veía desde 1986, el yen se hundió hasta 163 unidades por dólar el jueves, y esa cifra llegó después de una secuencia de intervenciones cada vez más costosas y cada vez menos eficaces. Entre abril y mayo de este año, Tokio gastó 11,7 billones de yenes, equivalentes a US$72.520 millones, la mayor cifra mensual de su historia, y aun así la moneda volvió a debilitarse en las semanas siguientes.

En gráfico diario, el USD/JPY cotiza en 157,15 tras una vela bajista de magnitud excepcional que perforó el canal ascendente vigente desde marzo de 2025 y dejó al par por debajo de sus medias móviles de 200 y 50 periodos, ubicadas en 158,51 y 161,49. El RSI se desplomó hasta 21,8, una lectura de sobreventa extrema que suele anticipar rebotes técnicos aunque también confirma la violencia del quiebre. El soporte inmediato aparece en 155,11 y, por debajo, en 152,44, mientras que la recuperación de 157,92 sería la primera señal de estabilización. Fuente: xStation5.

La respuesta de esta vez buscó romper ese patrón por la vía de la magnitud. Los datos del banco central sugieren que Japón pudo haber vendido hasta US$58.970 millones el jueves, lo que constituiría el mayor monto en una sola jornada de su historia, seguido de otra operación estimada en unos US$34.000 millones el viernes. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, confirmó públicamente la campaña conjunta el lunes, mientras el principal diplomático cambiario, Atsushi Mimura, señaló que ambos gobiernos permanecerán vigilantes.

El mercado, sin embargo, no capituló. El yen llegó a subir 1,4% en la mañana de Tokio y tocó 155,23 antes de devolver casi todo el avance, en un comportamiento que replica el episodio del 30 de abril, cuando los operadores aprovecharon los picos de apreciación para reconstruir posiciones cortas. La presión sobre la moneda es estructural, dado que la demanda de dólares por parte de importadores y de compañías que financian adquisiciones en el exterior tiende a revertir cualquier repunte transitorio.

Motivo 2: Washington protegiendo su propio mercado de bonos

Fuente: Tradingeconomics.

La Reserva Federal de Nueva York vendió euros para comprar yenes por cuenta del Tesoro, canalizando las operaciones a través de Goldman Sachs y Morgan Stanley, según reportó el Financial Times. Goldman Sachs interpreta esa elección como una señal de que Washington no quiere vender dólares por su cuenta, algo que debilitaría su propia moneda, y prefiere sumar credibilidad a la operación sin asumir ese costo.

Japón es el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro y, cada vez que interviene, necesita liquidar parte de esa cartera para obtener dólares, lo que presiona los rendimientos estadounidenses al alza. El contexto vuelve ese efecto especialmente incómodo, ya que el bono a diez años se ubicaba en torno a 4,68% el lunes y el de treinta años rondaba 5,2%, cerca de su nivel más alto desde la crisis financiera global. Sin embargo, el mensaje resulta confuso y podría ser contraproducente, porque el mercado ahora debe preguntarse si la preocupación real es que las intervenciones japonesas estén empujando los rendimientos estadounidenses.

Ese diagnóstico explica la herramienta que Tokio anunció a continuación. Katayama indicó que Japón utilizará la facilidad de repos de la Fed para autoridades monetarias extranjeras, creada en 2020, que permite acceder a hasta US$60.000 millones diarios usando bonos del Tesoro como garantía en lugar de venderlos. El instrumento amplía la capacidad de intervención sin castigar el mercado de deuda estadounidense, y en esa medida atiende simultáneamente la necesidad japonesa y la preocupación de Washington.

Motivo 3: un carry trade que acumuló demasiado riesgo

El yen es la principal moneda de financiamiento del carry trade global, una estrategia en la que el inversionista se endeuda a tasas bajas en Japón y coloca esos fondos en activos de mayor rendimiento, entre ellos el peso mexicano y la renta variable estadounidense. Esa operación superó el retorno total del S&P 500 durante los últimos cinco años, lo que da una idea del volumen acumulado y de la confianza que llegó a generar.

El diferencial de tasas a 10 años entre Estados Unidos y Japón se ha reducido con fuerza, desde cerca de 4% hasta alrededor de 2%. Esa compresión resta apoyo al dólar frente al yen, ya que disminuye el atractivo de mantener posiciones financiadas en moneda japonesa. La reciente caída del USD/JPY refleja un fortalecimiento del yen, aunque el pequeño repunte del diferencial podría limitar parte de ese movimiento. Grafico del diferencial de rendimiento de los bonos a 10 años de EE. UU./Japón frente al par USD/JPY. Fuente: MacroMicro.

El riesgo aparece cuando la moneda se aprecia de forma sostenida, quienes se endeudaron en yenes deben vender sus activos de mayor rendimiento y recomprar la divisa japonesa, un movimiento que acelera la apreciación y genera pérdidas en cadena, tal como ocurrió hace dos años. Pese a ello, las tecnológicas de valuación exigente suelen ser lo primero que se liquida en esos episodios, de modo que un movimiento que empieza en Tokio puede terminar horas después como una ola de desapalancamiento sobre el Nasdaq 100. La lección de 1998 es que la intervención coordinada funciona solo si viene acompañada de un desarme masivo de posiciones, y estima que las condiciones para ello ya están presentes.

Un contrapunto es que la operación se quebró en abril de 2025, cuando el tipo de cambio dejó de moverse en línea con el diferencial entre los bonos a diez años de ambos países, y que el yen hoy responde a la situación fiscal japonesa más que a la brecha de tasas.

Mientras el frente de la curva estadounidense mantenga una ventaja superior a 200 puntos base sobre la japonesa, apostar contra el yen seguirá siendo rentable, de manera que la solución de fondo depende del Banco de Japón. La entidad mantuvo su tasa el viernes aunque advirtió sobre riesgos inflacionarios, y los swaps a un día ya asignan 46% de probabilidad a un alza en septiembre frente a cerca de 30% hace una semana. La paradoja es que una intervención exitosa reduciría precisamente la urgencia de ese movimiento.

Análisis técnico del USDJPY

En gráfico de 15 minutos, el par consolida sobre la media de 50 periodos en 156,84 pero permanece bajo la de 200 en 158,37, con resistencia inmediata en 157,84 y luego en 159,17. Un ADX cercano a 19 confirma la ausencia de tendencia definida en el corto plazo, coherente con un mercado que digiere la intervención sin definir dirección, y el nivel de 156,32 se perfila como el soporte que activaría una nueva prueba del mínimo en la zona de 155.

Fuente: xStation5.