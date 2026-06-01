- Los índices europeos arrancan el nuevo mes con apetito por el riesgo, pese a las tensiones en Ormuz
- El panorama internacional muestra un predominio claro del color verde.
- La sesión estará marcada por una batería de PMI manufactureros de mayo.
- Los índices europeos arrancan el nuevo mes con apetito por el riesgo, pese a las tensiones en Ormuz
- El panorama internacional muestra un predominio claro del color verde.
- La sesión estará marcada por una batería de PMI manufactureros de mayo.
Los índices europeos comienzan el nuevo mes con apetito por el riesgo, aunque las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz mantienen a los inversores en alerta.
Apertura en Europa
Los índices europeos abren con cautela, pero en territorio positivo:
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STOXX 50: +0,43%
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FTSEMIB: +0,24%
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AEX: +0,22%
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DAX 40: +0,18%
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CAC 40: +0,21%
En negativo:
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VSTOXX: –0,25%
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SMIM: –0,05%
El sesgo general es moderadamente alcista, sin señales de pánico.
Sentimiento global
El panorama internacional muestra un predominio claro del color verde.
Materias primas energéticas lideran las subidas:
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GAS NATURAL: +2,56%
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PETRÓLEO: +2,43%
El motivo: la escalada entre EE. UU. e Irán y las disrupciones en el Estrecho de Ormuz, donde la Marina estadounidense solo escolta una fracción del tráfico comercial habitual.
También destacan:
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Nikkei 225: +1,43%
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CSI 300: +1,16%
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Nasdaq 100: +0,61%
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S&P 500: +0,33%
Wall Street apunta a nuevos récords tras un mayo muy sólido:
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Nasdaq: +8%
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S&P 500: +5,2%
Calendario del día
La sesión estará marcada por una batería de PMI manufactureros de mayo:
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China (Caixin): 51,8 (vs. 51,5 esperado; previo 52,2) → ligera desaceleración, pero aún en expansión.
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PIB de Polonia (1T): 9:30 h → previsión +3,4% interanual (previo +4,1%).
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PMI manufacturero Alemania: 9:55 h → previsión 49,9 (por debajo de 50).
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PMI manufacturero Eurozona: 10:00 h → previsión 51,4.
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ISM manufacturero EE. UU.: 16:00 h → previsión 53 (previo 52,7) → dato clave del día.
Dato ya publicado:
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PIB Suiza (1T): +0,7% trimestral (vs. 0,6% esperado).
¿Qué mueve al mercado?
1. Geopolítica EE. UU.–Irán
El Estrecho de Ormuz sigue en modo “gestión de crisis”. El petróleo reacciona con fuerza a cada informe de ataques o interrupciones.
2. COMPUTEX Taipéi + Microsoft Build
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Jensen Huang (Nvidia) presenta el chip N1X y el superchip RTX Spark.
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Llegan la próxima semana los primeros PCs Windows basados en ARM.
3. ISM manufacturero (16:00 h)
Primer dato macro duro de la semana, antes del NFP del viernes (previsión: 85.000 empleos).
4. Petróleo y gas como barómetro geopolítico
El WTI se acerca a 90 USD. Cualquier noticia desde el Golfo Pérsico puede provocar movimientos bruscos.
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